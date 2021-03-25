看來巴克利打算瘋狂拍「大鬍子」哈登馬屁了！眼見籃網本季在杜蘭特大部分缺陣情況下，哈登仍然領軍打出東區第2佳績，《TNT》資深球評巴克利直接公開在節目中嗆聲，「現在並非我不尊重詹姆斯與阿提托康波，但我認為哈登已是當今聯盟第一人！」

這不是巴克利首次公開吹捧哈登，但說哈登已超越詹姆斯與阿提托康波，未免也太誇張了，巴克利的理由是，「哈登或許是現在最出色的籃球員了，我一直認為他的進攻能力是最強的，他沒喬丹或布萊恩那麼出色，但我幾年前說過這種話，卻被人們嘲笑。」

「在沒有杜蘭特與厄文情況下，哈登可以幫助籃網這樣持續贏球，你必須給他足夠的肯定，」巴克利說，「他就是我所見過進攻最強大的球星，喬丹與布萊恩作為後衛比他還強，但他們都不能像哈登那麼會製造犯規，我們必須承認哈登就是一台進攻機器。」

問題是哈登還沒幫助籃網達到任何成就，巴克利這麼早就在如此吹捧哈登的表現，或許只是又在等著被打臉，畢竟目前籃網三巨頭還沒真正在一起打過幾場，等到籃網真正完全到齊，哈登能否繼續維持這種狀態下去，甚至是否繼續扮演領袖腳色，恐怕還需觀察。

(中時 )