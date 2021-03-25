圓山「東密道」入口位在飯店內，並經重新設計。（攝影／姚舜）

為活化歷史文化資產，並讓圓山飯店獨有的「圓山文化」得以永續保留，進而推動國旅市場，繼2019年開放「西密道」並帶動國人「探祕」熱潮後，台北圓山飯店今（3／25)日正式再開放更神祕的「東密道」與「孔二小姐故居」，並推出「國宴文化餐」、「文化探索輕旅行住房專案」、「東密道限量紀念商品」等，，希望藉圓山獨有的人文、歷史、美食資源，傳 遞更深度的文化旅遊體驗，並以「圓山文化」為2021年觀光行銷主軸 ，擴大爭取國旅商機。

這是台北圓山飯店首次揭開「東密道」神祕面紗，塵封50年的「祕境」歷時一年多整修後今天正式對外開放參觀，至此圓山飯店東、西密道同步公開，旅人可更完整地的透過探訪、走遊，以及專業導覽志工的解說，了解更多的「圓山故事」。

2019年9月，圓山首次開放「西密道」，3 個月就吸引5萬人次參觀，2020年全年更帶來 17 萬人潮參觀。這回，圓山再開放「東密道」，估計將帶來一波新的國旅旋風。

在西密道開放並獲得各界熱烈回響後，圓山飯店團隊再次以創新思維和推廣文化教育的精神，打造一個具全新生命力的東密道文化探索之旅，東密道聯結戶外「台灣神宮」原址和同樣具有神秘色彩的「孔二小姐故居」，50年後首度與大家見面，這個全世界獨一無二、無可取代的文化新體驗，將讓國人更深度了解圓山大飯店神祕的一面。

位在劍潭山的圓山大飯店，於1970年興建14層樓宮殿式主建築時，即規劃東西兩側密道，當年此一規畫，是考慮到為蔣中正總統規劃緊急逃生路線，因此，圓山大飯店也是當今全球唯一室內有此設計的國際級飯店。

為圓山飯店設計、規劃東、西二密道者，除建築師楊卓成外，館方還特地邀請了一位曾經參與第二次世界大，專門建造戰事碉堡的美籍德裔工程師參與整個建造工程。所以，密道等同地下堡壘。

圓山飯店「西密道」高約220公分，寬約200公分，全長85公尺，內有52盞燈，可以完全照亮地道，而且燈罩有防爆功能。地道是由鋼筋、水泥、白洋灰混合構成，具有防爆、隔音的效果，並且設有排水管，以防積水。地道內部蜿蜒迂迴，在入口處設有一段長達20公尺的「溜滑梯道」，好讓行動不便者緊急逃生，滑梯道旁共有74個階梯，通過階梯後，即是水泥砌鋪的平路，一直到出口處還有兩扇金屬門，打開後即見到劍潭公園。

「東密道」全長67公尺、84個階梯，整座密道特意設計迂迴彎曲，可避開追兵和直線前進的子彈；同時除了鋼筋水泥，還有凹凸不平的牆面，加強吸音效果，即使後有追兵，也不易定位。密道內架設有43盞防爆燈，若發生爆裂事件，碎片也不會飛濺造成二次傷害。

走進「東密道」往下方前進，走出戶外是日治時代神宮所在地，經圓山飯店悉心整修後如今成為「祕境花園」，種植山櫻花、繡球花等景觀花卉，加上拍照打卡點的裝置藝術區，適合新人拍攝婚紗或舉辦小型Party。「祕境花園」盡頭，為圓山大飯店第一代總經理孔令偉小姐的故居，「孔二小姐」是宋美齡女士的大姐宋靄齡女士與孔祥熙先生的女兒。過去，孔二小姐的生活起居保持高度神祕感，並是外界好奇焦點，圓山飯店此次開放其故居，特地將孔二小姐生前使用過的物品及圓山大飯店的重要文物一一展示，並精心打造「文化美學的五感體驗」，完整重現文化歷史重要場址。

圓山大飯店1952年成立至今接待過無數重要貴賓，更是國家元首舉行國宴的首選之地。此次配合開放「東密道」，特地從蔣中正總統、嚴家淦總統、蔣經國總統、李登輝總統、陳水扁總統、馬英九總統、蔡英文總統等多位總統的200多道國宴菜色中選出經典美饌，組合成7套國宴。國宴菜單更邀請書法名家張炳煌大師為東密道國宴餐的專屬菜單題字。

此外，配合東密道的開放，圓山大飯店也推出「圓山東密道50年來首次解密 文化探索輕旅行」住房專案，除了可一窺東密道的神祕面紗，更精心安排專車接送士林官邸及台北忠烈祠，搭配圓苑餐廳元首套餐，品嚐蔣家御廚美饌的經典風味，體驗最完整的台北歷史文化之旅。

圓山大飯店近70年的歲月，勾勒台灣歷史文化的榮耀與傳承，期間無數經典美食饗宴、文創精品等，都是國家接待國賓宴席與贈禮的首要之選；圓山特別精選出12大精選必購商品，如：蔣夫人最愛的圓山御饌紅豆鬆糕禮盒、廣式宴席料理最受賓客歡迎的圓山麻辣車仔滷等，是最值得貴賓選購自用與餽贈的好禮。紀念東密道開通，圓山大飯店攜手西班牙130年歷史的珠寶Majorica，推出圓山全球專有版款「圓山-珍愛一生」及「圓山-雙龍搶珠」，兩款全球限量999條紀念手鍊。「圓山-珍愛一生」以圓山大飯店圓滿美好富貴之意為靈感，以古代錢幣為設計概念，有招財進寶之意；「圓山-雙龍搶珠」以圓山大飯店建築物為設計概念，在圓山大飯店建築物內外超過23萬條金龍為靈感，象徵富貴吉祥之意。

此外，圓山大飯店再次攜手臺灣菸酒公司，打造2021年國宴用酒，配合50年來首

次開放的東密道開放，定名為「圓山東密道國宴酒Secret Passages」，做為2021年圓山國宴用酒，「圓山東密道國宴酒Secret Passages」於3月18開放外界登記，開放首日即造成搶購風潮。為提供更多訂購機會給喜愛「圓山東密道國宴酒Secret Passages」的貴賓，圓山大飯店特地保留少量瓶數，將提供給東密道相關住房專案之貴賓優先購買權。

圓山「東密道」全長67公尺、84個階梯，整座密道特意設計迂迴彎曲。（攝影／姚舜）

除了鋼筋水泥，圓山的東、西密道還有凹凸不平的牆面，加強吸音效果。（攝影／姚舜）

「東密道」出口戶外是日治時代神宮所在，如今整條為「祕境花園」，盡 頭是「孔二小姐故居」。（攝影／姚舜）

「孔二小姐故居」為西式平房，過去從未對外開放。（攝影／姚舜）

「孔二小姐故居」的客廳起居室裝潢中西混搭，並有取暖的壁爐。（攝影／姚舜）

「孔二小姐故居」內餐廳的餐桌擺飾為西式，反映了當年主人飲食喜好。（攝影／姚舜）

圓山「西密道」有一「 溜滑梯」，方便行動不便者緊急逃生。（攝影／姚舜）

圓山飯店館內「祕境」相繼揭開神祕面紗，成功轉型具有優越地利、優質景觀，以及豐富文化歷史的為城市度假飯店。（攝影／姚舜）

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