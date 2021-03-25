兒童節、復活節 雲朗觀光旗下飯店「蛋」生新玩法

【旅遊經 編輯部報導】

今年兒童節、復活節、清明節剛好都在同一天，為農曆年後開啟第一個最長的連續假期，許多民眾早已計畫好家庭旅行，準備帶孩子玩轉四天FUN鬆心情。許多飯店也紛紛針對親子家庭，推出不同的活動企劃方案，其中「雲朗觀光集團」為此也特地安排入住驚喜，舉辦多項親子同樂活動內容，在飯店大開「童」樂會。

雲品溫泉酒店吉祥物「DiDi樂園尋蛋記」 闖關挑戰 轉扭蛋抽玩具

雲品溫泉酒店今(2021)年以人氣吉祥物DiDi為主角，打造「DiDi樂園尋蛋記」系列活動，將於4/1至4/11推出闖關遊戲，共五大關卡，有攀岩、剪刀橋、手作課程、故事問答等各項挑戰內容，闖關成功即可轉扭蛋抽禮物。4/2至4/5連假期間，加碼舉辦「DiDi大富翁」，每房依兒童人數提供入場券，達成任務累積雲品幣，還有機會獲得可愛玩偶。除此之外，連假期間更分別有高年級兒童節音樂會、童趣竹竿舞蹈表演、魔幻彩蛋魔術秀、童心未泯演奏會的夜間表演等活動內容。

雲品溫泉酒店兒童節打造「DiDi樂園尋蛋記」，推出五大關卡闖關遊戲，挑戰成功即可轉扭蛋、抽禮物。

雲品溫泉酒店連假期間加碼舉辦「DiDi大富翁」，達成任務累積雲品幣，還有機會獲得可愛玩偶。

復古「童」玩 懷舊「童」年 翰品酒店高雄 與 翰品酒店花蓮

高雄翰品酒店正在舉辦「光影不滅 臺灣百年傳統技藝皮影戲展」，兒童節連假更加碼推出限額兩場與皮影戲相關的活動內容，分別為4/3「與皮影的美麗邂逅」和4/4「皮影戲偶DIY親子體驗」，邀請了東華皮影劇團團長張榑國、劇團營運總監張淑涵與黃智謙老師一同介紹臺灣皮影戲偶與國外戲偶的特色，另有小短劇示範演出及皮影戲偶操作，而紙影戲偶DIY則包含彩繪上色、剪裁、組合裝桿等體驗。

高雄翰品酒店舉辦「光影不滅 臺灣百年傳統技藝皮影戲展」，兒童節更有「皮影戲偶DIY親子體驗」，機會難得、名滿有限。

翰品酒店花蓮推出「舊時代的美好」懷舊主題，4/2至4/4入住期間提供毽子、紙飛機、黏黏樂等古早味童玩，怡華中式包廂以「彈珠汽水」迎賓，翔雲西式晚餐更供應古早味糖葫蘆、枝仔冰棒、經典酒家菜「魷魚螺肉蒜」等傳統美食。4/1至4/30期間，還有推出賞螢趣、復古玩、享零嘴、造飛機比賽拿獎品等趣味活動，讓復古童趣經典重現。

礁溪「童」樂玩味「食」足

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兆品酒店礁溪 與品文旅礁溪

以積木為主題打造的兆品酒店礁溪，飯店更於兒童節推出新品「積木雞蛋糕」，將積木化身成孩子們喜歡的點心，美味與趣味兼具。雞蛋糕的麵糊添加飯店自產的有機豆漿，富含優質蛋白質，現點現烤香氣逼人，即日起於飯店食潮咖啡廳上市，共三種口味，原味50元、黑糖珍珠60元、牛軋糖70元。

兆品酒店礁溪於兒童節特別推出「積木雞蛋糕」，有原味、黑糖珍珠、牛軋糖三種口味，好吃好玩又驚奇！

4/2至4/4期間，帶孩子入住品文旅礁溪，加入臉書粉專即可兌換「豆乳Gelato冰淇淋迷你杯」，採用品文旅自產的濃厚8度、有機純香豆乳為原料，使用義式手法製作出質地綿密的豆乳Gelato，每房最多贈送2杯，每日限量100杯，每杯價值79元，送完為止。4/4復活節當天，更推出充滿趣味的「復活節彩蛋」住客活動，可預約參加彩蛋DIY外，若能找出藏在飯店客房角落的彩蛋，還可兌換神秘小禮物！此外，以溫泉Pizza聞名的品文旅Rick’s餐廳，特別與羅東夜市排隊名店「魏姐包心粉圓」聯名，推出期間限定「魏姐包心粉圓芋泥Pizza」，在Pizza餅皮烘烤後，鋪上甜蜜風味的包心粉圓，再以綿密芋泥、煉乳點綴，成為全新創意組合，4/2起至6/30期間販售，每份380元+10%(10吋)！

品文旅礁溪首度與羅東排隊名店聯名，創新推出「魏姐包心粉圓芋泥Pizza」，玩出新美味另外，旗下君品酒店打造全新遊戲室，以復活節尋找彩蛋為主題，於3/30至5/3推出春遊住房專案，每房每晚5,088元起，入住並贈送多項好禮。兆品酒店台中則推兒童節限定住房專案，親子主題四人房3,999元起，含早餐4客及自然科學博物館門票4張等內容，另外，4/1至4/10品東西自助百匯6歲以下兒童用餐免費，同桌成人再享八折優惠。

翰品酒店新莊、翰品酒店桃園、兆品酒店嘉義，結合兒童節與復活節的元素，聯合推出彩繪蛋親子DIY，限量贈送質感蛋架，讓旅客在這趟旅行，帶回童趣又有質感的紀念品。此外，參與兆品酒店嘉義「一童趣去兆品吧！」線上活動，還可抽豪華雙人房住宿券。

圖片：雲朗觀光集團提供

(中時新聞網)