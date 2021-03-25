南韓28歲人氣女歌手宣美(SUNMI)，因擁有一雙筆直長腿而被封為「南韓第一腿精」。2/28日推出全新單曲《꼬리(TAIL)》後，宣美的人氣再度飆升，近日還受邀登上時尚雜誌封面為精品ETRO代言，在其中秀出招牌大長腿，吸引粉絲們的目光。

宣美無論是舞台造型還是私下的穿搭風格總是前衛、大膽，加上經常在個人社群平台上曬出私底下前衛又帥氣的穿搭，使她受到大批粉絲的喜愛，成為女性粉絲心目中的流行指南，也吸引各大國際精品爭相合作。

宣美與時尚雜誌《marie claire korea》及服飾精品ETRO合作的形象照中，只見宣美換上色彩繽紛的圖騰雪紡長裙及連身洋裝，展現女神魅力，同時為大眾演繹春夏流行新品，整體造型看起來散發仙氣又有個性。

不過，最吸睛的還是宣美於個人IG上所公開照片，她以條紋襯衫搭配超激短褲，坐在地上抬起一隻腳，又直又長的招牌美腿立刻乍現，令粉絲們看得直噴鼻血，直呼「腿太絕了」、「姊姊真是美慘」、「妳為何總是這麼辣」、「90%都是腿」，吸引超過36萬人按讚。

另外，日前宣美為知名運動品牌PUMA所拍攝的代言形象照，也陸續在網路上公開，其中一套黑色貼身短裙搭配高筒襪的造型，同樣秀出迷人長腿成功吸引目光。

(中時新聞網)