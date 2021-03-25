相較於延長防疫封鎖與疫苖接種進度緩慢的歐洲，美國應對新冠肺炎疫情的步伐持續領先，周四亞洲交易時段美元兌歐元創下4個月新高。

周四亞洲時段，歐元兌美元一度觸及4個月低點1.1809美元，目前仍在附近徘徊。

美元指數則略低於隔夜站上的4個月新高92.617。

美元兌另一個避險貨幣日圓小升0.1%，報108.835日圓，美元兌日圓匯率持續在109日圓下方盤整。

澳元兌美元反彈漲0.2%，此前一度跌至0.7579美元，創下2月2日以來最低價。

在歐洲爆發第三波疫情、美國可能加稅，乃至於通膨升溫的擔憂籠罩下，避險美元在連漲兩天後仍普遍走強。

美國財政部長葉倫與聯準會主席鮑爾周三在參議院發表證詞時，仍然表達對美國復甦的信心。葉倫表示，她對銀行買回股票與配發股利抱持開放態度，此番發言顯示她對美國經濟充滿信心。鮑爾則表示，他認為2021年將是美國「非常非常強勁的一年，而這是最有可能的情況」。

即使是德國緊急撤回在復活節假期嚴格的封鎖規定，仍無助於建立對歐洲經濟前景的信心，反而加劇了對德國總理梅克爾處理疫情的不滿。

為了防止第三波疫情擴散，德國於23日宣布防疫封鎖措施延至4月18日，並規定在4月1日～5日的復活節假期期間實施嚴格的封鎖措施，幾乎所有商店都不能營業，僅有販賣民生必需用品的商店可以在4月3日當天開門。由於這項措施遭到各方嚴厲批評，梅克爾在24日緊急宣布撤銷這項措施，她坦承決策錯誤，並表示會承擔一切責任。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學與市場部門主管Tapas Strickland在給客戶的報告中指出，由於新增病例增加和收緊限制措施，歐洲的弱點仍然與疫苗接種有關，這可能意味著其第二季還有待商榷的加速成長，可能不得不延後一季。下一季美國表現將優於歐洲的論述仍然存在。

(時報資訊)