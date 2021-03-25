美式大賣場好市多COSTCO假日總是人山人海，一名網友23日去好市多時發現停車場大爆滿，原本以為賣場內也會擠爆，沒想到走進去一看根本沒什麼人，一問之下才知道，原來是附近的一家百貨廣場開幕，卻沒有員工專屬的車位，導致車子全停進好市多，真相曝光令眾人意外，笑回「尷尬了」。

原PO在臉書粉專《高雄點》PO出一張好市多高雄大順店停車場的照片表示，23日下午去好市多，看到停車場被擠爆，還以為生意好到爆炸，結果進到賣場裡其實人超少。從照片中可見，機車停車格幾乎全滿，除了密密麻麻的機車，出口還擠滿了人潮。

照片曝光後引起熱議，原來是附近的一家百貨廣場剛開幕，導致附近車流量大，除了去該賣場停不到位的顧客把車子停到好市多之外，因為該賣場又沒有規劃員工專屬的車位，連員工也將機車停進好市多。

真相曝光後讓不少網友驚訝，紛紛回應「尷尬了」、「怎麼可以不給員工停車塲」、「真的開眼界了」、「有隔壁好多多能停…超讚的啊」、「有夠丟臉的百貨公司，笑死人」、「機車停車場整個動彈不得」、「建議好市多改收費停車場」。

有網友爆料，該百貨廣場不但沒有員工停車場，就算員工願意花錢停收費停車場，動線也超爛，上班若沒有提早半小時到附近找車位一定遲到，而且整棟百貨只能等兩個超小的員工電梯，令人傻眼。好市多目前作法是，進入停車場前都需查看會員卡。該百貨廣場則回應，確實沒有規劃員工專屬車位，內部已針對此事商討研議。

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(中時新聞網)