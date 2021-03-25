9名樂天女孩扛得好吃力 公布體重沒人信 鄭文燦:螢幕會放大

桃園市長鄭文燦被9位職棒樂天啦啦隊女孩「吃力」以「抬棺舞」扛起，他首度拍影片公開體重79.8公斤，讓網友和黨內同志都大驚直呼體重計壞了，鄭文燦25日強調不會造假，笑言表象跟實際也許有落差，還推說螢光幕上臉有放大效果、自己胖在臉上，呼籲身材可以走樣、理想不能走樣，還是要保持原來的初衷。

鄭文燦23日晚上前往桃園國際棒球場出席中華職棒桃園開幕首戰，在桃猿落後時現身「髮香區」為桃猿加油，桃猿一口氣追回3分，9位樂天女孩興奮扛起鄭文燦跳「抬棺舞」，被球迷笑稱是桃園市長福利，但「吃力」的模樣讓鄭文燦體重引發議論。

鄭文燦昨晚發文稱「破萬讚就公布體重」短短1小時就達標，他也兌現承諾，發布站上體重機的影片，結果顯示「79.8」公斤，跌破眾人眼鏡，不但讓曾說「打死我都不信（只有80公斤）」的民進黨立委蔡易餘以「土下座」道歉，曾任桃園新聞處長的總統府發言人張惇涵也吐槽「確定體重機沒問題？」民進黨立委鄭運鵬則道：「＃到底是你的體重計不準還是我的不準」。

鄭文燦今參加活動被問及體重，他笑說自己不會造假，表象跟實際也許有落差，近距離看到他就知道應該是沒那麼胖，把矛頭指向螢光幕，稱幕前臉有放大效果、胖在臉上，提到自己總是笑咪咪，所以看起來就比較胖一點。

鄭文燦「體重文」也引出奇美醫院加護病房主治醫師陳志金專業解釋脂肪體積是肌肉的3倍，建議鄭「增肌減脂」。鄭文燦今也提到最近有騎腳踏車、運動環，還有訓練核心肌力，不諱言核心肌力訓練比較辛苦，雖然平常活動量很大、趴趴走，但是用到的肌肉都是固定的。核心肌力的訓練其實還蠻會腰酸背痛，不過可以讓肌肉多一點、脂肪少一點。

「不能胖在肚子！」鄭文燦笑說，還好這段時間有做體能訓練，不怕幾個好朋友在網路上挑戰，他大方公布答案，他不忘呼籲每個人都要注重健康，人生的每個階段身材是會不一樣的，但是「身材可以走樣、理想不能走樣，我們還是要保持原來的初衷！」

(中時 )