水情嚴峻，4月6日起，台中、苗栗啟動「供五停二」分區供水。蔡英文總統今天表示，在雨季來臨前，我們必須打贏抗旱延長賽。呼籲大家一起節約用水，也期盼產業界能在維持正常生產下，一起來達成節水目標。

雖然昨天中部有難得的降雨，不過，蔡英文指出，面對56年來最大的旱象，我們沒有鬆懈的空間。從去年起，經濟部就啟動應變機制，至今調度節水累積達8億噸、大約是4座石門水庫的水量。

她說，政府已完成板二供水計畫、桃竹備援管線工程，確保水資源的穩定調度；新竹緊急海淡機組也在台中等地啟動海水淡化機組的設置，全面增加新水源；啟用抗旱水井、增加伏流水供應，用多元的方式來應急；加速再生水廠、淨水設備的設置，回收利用寶貴水資源。

不過，蔡英文指出，即使從去年努力抗旱到今年，根據中央氣象局的降雨預測，挑戰依然很大。昨天下午，旱災中央災害應變中心進一步宣布：4月6日起，台中、苗栗的水情燈號將調整為紅燈，以節水15％為目標，啟動「供五停二」分區供水。

她要請大家一起節約用水，也要謝謝產業界一起來達成節水目標。防疫經驗告訴我們，只要團結，就能發揮力量，突破難關，「這一次，我們也會克服挑戰！」

(中時 )