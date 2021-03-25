大陸藝人黃軒曾與周迅飾演青梅竹馬。（TVBS提供）

大陸藝人宋茜，曾獲得大陸電視人的最高盛會之一「金鷹電視藝術節」所頒之「金鷹女神」獎項。（圖／取自宋茜IG）

近日，H＆M集團在其官網發佈的一份聲明，指控中國政府在新疆對少數民族「強迫勞動」和「宗教歧視」，聲稱將「抵制新疆棉花和紡工廠」。這份聲明惹惱中國政府和消費者，曾經為其代言的大陸藝人迅速澄清，和H＆M已無合作關係。

黃軒工作室稱，「公司藝人黃軒與H＆M品牌已無合作，黃軒及團隊堅決反對以任何形式企圖對國家及人權進行抹黑造謠的行為。」

宋茜工作室稱：「宋茜女士及其工作室與H＆M品牌目前不存在任何合作關係。國家利益高於一切，宋茜女士及其工作室堅決抵制一切針對中國的污名化行為，堅決反對此類通過商業手段，抹黑、污蔑國家與民眾的行徑。」

抵制H＆M這把火愈燒愈旺，網友發現，去年3月，美國品牌NIKE曾發佈一則英文聲明，聲稱對有關新疆地區「強迫勞動」的報導表示關切，它們不從新疆地區採購產品，已和合同供應商確認，不使用新疆地區的紡織品或紡紗品。

目前在中國市場為NIKE代言的大陸藝人，今天也立即做出切割。

25日，譚松韻工作室宣佈譚松韻終止與耐克品牌一切合作，並嚴正聲明：「祖國利益高於一切，我們堅決反對一切抹黑和造謠中國的惡劣行徑。」

25日，樂華娛樂通過官方微博發佈消息稱，即日起，王一博終止與NIKE品牌的一切合作。我司及王一博先生堅決抵制任何污化中國的言論與行為，國家尊嚴不容侵犯，堅決維護祖國利益。

(中時 )