男子自稱幫派分子在土城架設賭博網站。（警方提供，文：陳鴻偉）

警方在土城逮捕張姓男子經營的賭博網站。（警方提供）

張嫌經營的網站有9億多的賭金流量。（警方提供）

29歲張姓男子在新北市土城區架設賭博網站，供人下注賭錢，日前因業績不好，竟然恐嚇自己員工「每個月要找人下注2000萬」、「每個月要找50個新賭客」，還自稱是竹聯幫分子，無法達標就要裁員，成立1年多來進出的賭資高達9億元，北市刑大經連月追查，日前循線破獲這家不法網站。

北市刑大科偵隊獲報，張男找來弟弟、前妻等人，在土城某大樓架設賭博網站，另陸續召來6名員工，提供7pk、賽馬、輪盤等電腦遊戲，供人線上博奕、賭錢。

日前張男為刺激生意，竟訂下嚴苛規定，要求每名員工「每月要找人下注2000萬」、「每月要招收50名新會員」、「少5個扣假1天」等，還對員工表示自己在混竹聯幫，讓不少員工膽顫心驚，想辭識還怕被張教訓而作罷。

北市刑大經連月追查，日前前往張在土城的公司搜索，當場查扣7台電腦主機、20部手機，逮捕張在內的9嫌，初查該站金流高達9億餘元，但也有員工看到警察上門，竟然十分高興，私下表示這家公司有夠恐怖，被抓也算是解脫。

科偵隊另在台中查獲1名37歲的胡姓女子，因丈夫2016年時經營賭博網站被逮，胡女此後接手丈夫的博弈事業，找來妹妹等4人，在台中市大樓分租多個套房，設置機房並以遠端程式操控電腦，警方日前也前往查抄，起獲200餘萬現金，29台主機及52部手機，全案依賭博罪送辦。

北市警方日前執行警政署「全國掃蕩賭博專案」，掃蕩各涉營賭博處所，總計查獲各類賭博案計57件323人，經清查主嫌及幕後主使者，均有天道盟、竹聯幫等幫派涉入其中。市警局指出，將秉持除惡務盡決心，持續斬斷黑幫金援以維護治安。

(中時 )