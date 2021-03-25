江宏傑與福原愛4年婚姻驚傳婚變，昨（24日）更被爆春節時遭老婆透過視訊電話提離婚，讓他情緒崩潰，更多次在錄影過程淚崩，嚇壞一票工作人員，不過近來一張近況照片曝光，左手無名指仍戴著婚戒，也透露出目前真實婚姻狀況。

江宏傑不受婚變傳聞影響，昨（24日）按既定行程現身召開小組會議，更透露是要籌備四次的拍攝計畫，只見他戴上眼鏡和口罩，沒有特別妝髮，搭配一身運動風裝扮，可以說是相當低調，不過最引起發關注，是他在測試器材時，被眼尖網友發現左手無名指仍戴著婚戒，等同直接打破婚變傳言，更因此湧入許多打氣留言：「謝謝你們照顧小傑，很多人都噤若寒蟬，只有你們革命情感」、「希望你們可以讓小傑暫時放下壓力與傷痛」。

江宏傑左手無名指依舊戴著婚戒。（圖／soooored IG）

江宏傑日前在IG限時動態發文，曬出帶2個孩子親近大自然的照片，只見孩子們玩得不亦樂乎，似乎透露出即便夫妻感情生變，他還是會全力照顧陪伴孩子，之前福原愛母親回日本後，他也在IG限動表達不捨之情：「「聽到您回到老家心情更加複雜，但希望您可以一直平安健康，跟在台灣的時候一樣快樂開心」。

至於福原愛被爆將母親接回日本，據悉是離婚心意已決，至於「不倫事件」對她爭取孩子監護權不利，讓她目前只能先按兵不動，不過有日媒爆料她早在2周前就已買好返台的機票，不知為何2度在當天取消，令人匪夷所思。

(中時新聞網)