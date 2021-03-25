台中市政府勞工局為協助新住民求職者順利找到工作，3月起結合在地新住民團體辦理「百變美學—美體美容產業鏈工作坊」、「流量高手—電子商務行銷產業鏈工作坊」、「安心守護—長期照顧服務產業鏈工作坊」等共10班次活動；透過現場體驗實作，協助新住民瞭解職場環境及職業技能，即日起受理報名。

勞工局代理局長羅穆群說，依據民政局統計，台中市去年新住民人口數已達5萬9609人，約佔台中市總人口數的2％，其中女性5萬4225人，約佔91％。另從就業服務處歷年服務新住民求職者的經驗中發現，如果對於產業趨勢與自身職能不夠瞭解，就業後才發現該項工作不符期待，再回頭重新摸索職涯方向，求職路將會費時耗力。

羅穆群指出，為解決新住民求職問題，勞工局結合新住民團體及美髮、電子商務、長期照顧等事業單位辦理「產業鏈工作坊」，讓新住民親臨工作現場瞭解職場內部狀況，並實際體驗各類職業的工作過程及應有的技能，後續再由就業服務員進行就業諮詢及推介合適工作機會，以協助縮短求職等待期及穩定就業。

就業服務處長李美麗說，就服處長期協助台中市新住民就業，除提供求職推介、就業諮詢等服務外，也辦理新住民僱用獎助、弱勢勞工經濟補助等方案，並自108年首創「產業鏈工作坊」活動；依新住民的就業需求及特性，規劃包含經絡穴道、美體紋眉、剪髮造型等內容的「百變美學—美體美容產業鏈工作坊」。

李美麗表示，因部分跨國貿易的電商企業，對於擁有母國語言及中文雙重語文能力的新住民有所需求，就服處特別規劃「流量高手—電子商務行銷產業鏈工作坊」，提供全球跨域電商合作、網路商店行銷及網路紅人養成等實境體驗活動，媒合電商企業的求才職缺。

面對台灣已進入高齡社會，長期照顧服務產業的人力需求持續增加，規劃「安心守護—長照服務產業鏈工作坊」，歡迎對上述產業有興趣的新住民朋友把握機會報名。

(中時 )