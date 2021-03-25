中科院今天至立法院司法法制委員會備詢，民進黨立委何志偉提到中科院投資維冠精密公司，開發「旋風環保噴射金爐」，中科院持股過半，但是相關預決算未曾公開，能否公開？國防部副部長張冠群與中科院院長張忠誠經協調後，同意將來會把相關預決算呈現在預算書上。

何志偉今天質詢中科院轉投資維冠精密公司，該公司販售中科院技術製作的「旋風環保噴射金爐」，讓質詢氣氛一陣尷尬，何志偉用「維O公司」稱呼該公司，中科院則以「維X公司」稱呼該公司，官員也回答地支支吾吾，擔任召委的綠委黃世杰忍不住吐槽，「你們中科院官網就有寫開發『旋風環保噴射金爐』了，剛才怎麼好像不知道一樣？」

何志偉質詢，中科院轉投資維冠精密公司，國防部要不要同意？張忠誠表示，要報請他們董事會，國防部是監督；何再問，中科院持股超過50％，相關訊息是否應該揭露？張回答，「有這個味道，是由我們來主導」，但何第一次問要不要揭露時，張先是回答，「不需要。」

何志偉反問應該要揭露吧？並提到審計部報告4年前就指出這個問題，中科院當時就有說要研擬如何公開，現在有要揭露了嗎？張忠誠說，目前沒有，現有的資訊揭露都是用紙本的手冊公開，並強調他上任後，對投資是持保留態度，還是專注在從事科研，未來的衍生公司都沒有再成立了。

何志偉質疑，這家公司在做「旋風環保噴射金爐」的事情媒體早就在報導了，這種產品也符合民情啊，怎麼支支吾吾的？請理直氣壯說要不要揭露？張冠群說，這是民生應用的成果，也在做推廣，效果也不錯，何要求要公開相關資訊，張才允諾會來做。

張冠群說，會把法規先研究清楚再做報告，何志偉則認為，這沒什麼好隱晦的，越是讓人看不清楚，會讓人越覺得怪怪的，應該把獲利如何、營運狀況如何呈現出來。張忠誠最後答應，會把相關資訊都呈現在預算書上。

民進黨立委蔡適應也追問，維冠精密董事長是誰？張忠誠說，是由中科院員工擔任，蔡適應說，所以你們不僅轉投資，還直接派人進駐，那現在該公司是虧損還是獲利？張忠誠說，今年開始有轉虧為盈，開始有盈餘了，但整體還是「負的」。

蔡適應也問中科院目前轉投資的四家公司的經營狀況，張忠誠表示，有兩家公司已經開始有賺錢了，蔡適應問，賺錢的應該都有列入中科院收入？張表示，都有。

(中時 )