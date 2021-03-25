國際知名服裝品牌H＆M日前發佈聲明，「我們產品所需要的棉花將不再從新疆獲得」，引發大陸政府及消費者反彈。大陸央視昨天(24日)晚間以〈H＆M失察！失策！失算！〉為題發出快評稱，中國外交部發言人說得很清楚，所謂新疆存在「強迫勞動」等，系別有用心的所謂學者和機構蓄意編造和散布的彌天大謊，違背公理良知！快評還配了一張圖片，寫著「荒謬」及漢語拼音。

快評稱，事實擺在那裡，H＆M既不向中國求證，更沒有赴新疆實地調查，卻偏聽偏信，徑直坐歪了屁股，這是失察。

快評稱，H＆M不分青紅皂白，盲目決策，「主題」先行，戴著有色眼鏡看待中國，且發佈絲毫經不起推敲的聲明，這是失策。

快評稱，H＆M希圖扮演「正義」英雄，迎合反華勢力，不惜與中國消費者為敵，以換取廉價掌聲，勢必被中國市場拋棄，這是失算。

快評稱，H＆M集團既押錯了寶，也打錯了算盤，必定為自己的錯誤行為付出沈重代價。尊重事實，尊重中國法律，尊重中國消費者，這應是跨國企業堅守的基本倫理。戴著有色眼鏡看不到真相，瞭解事實全貌才有準確判斷。

快平指出，正如中國外交部發言人所忠告的，法國作家維瓦斯在其著作《維吾爾族假新聞的終結》中，明確揭露了這些從未去過新疆的人在製造假新聞的陰謀，建議有關人士好好讀一讀這本書，認真瞭解什麼是事實。

(中時 )