美系外資調高目標價、外資昨日轉為買超，聯發科(2454)今日股價開高後，一度飆至922元後，股價漲幅縮減至約3%左右。美系外資看好聯發科受惠WiFi晶片及智慧手機漲價題材，重申「加碼」評等，目標價由1090元調高到1130元。

美系外資指出，目前市場需求強勁，外加高通晶片供不應求，聯發科並沒有提高天璣600等用於擴大市占的低階5G系統單晶片(SoC)，而是把產能優先用在天璣720、800等高階晶片，此舉將有利提高聯發科2021年平均價格及毛利率，加上大陸5G智慧型手機滲透率已達7成左右，雖然系統單晶片成本上升，不過相關需求仍可持穩。

聯發科另一項主要業務是Wi-Fi晶片，營收占比約10~15%，美系外資指出，市場供給吃緊，聯發科在3月調漲Wi-Fi晶片價格約15%至20%，有利提升平均價格與獲利。

聯發科可望受惠價格調漲、產品組合改善以及市占攀升，美系外資預估聯發科今年第一季營收季增率將超越原先公司預估的持平至季增8%，看好第二季營收將季增5~10%。

(時報資訊)