有些男人戀愛後就會以女友為重，被朋友笑稱「有異性沒人性」也無所謂。星座運勢網站「醬子聊星座」分享，巨蟹座、白羊座、雙魚座、摩羯座的男人在愛情中對戀人言聽計從，只要對方一聲令下，他就會竭力付出，因為他們覺得讓對方感到幸福是自己的責任，可說是超級大暖男。

▍1.巨蟹座

巨蟹座男生性格溫柔體貼，對於自己的愛情非常忠誠，而且在戀愛中會非常疼愛自己的另一半，說話都是輕聲細語的，從來不會大聲吼自己的女朋友。巨蟹男本身就待人和氣，不喜歡與人爭辯，面對自己心愛的另一半，更加不願意讓她們受委屈，總是溫柔的對待她，對戀人言聽計從，非常樂意為了對方付出自己，不管怎麼樣，只要對方開心就好了，其實對自己的戀人溫順，對於巨蟹座男生來說是一種幸福，他們希望自己的另一半跟自己在一起後是開心快樂的，這也會讓他們感到幸福。

▍2.白羊座

白羊座的男生性格活潑開朗，沒有什麼心機，他們不愛計較，在感情裡更加不喜歡和自己的戀人計較，只要是自己的戀人想要做的事情他們都會無條件支持，對戀人的要求言聽計從。而且白羊座男生在戀愛生活中經常會討對方開心，兩個人的生活充滿著歡聲笑語。有時候在生活中，戀人的一聲令下，他們就會去照做，即使有不愉快的地方，他們也會溫柔的表達出來，白羊座男生是非常寵女友的，只有女朋友能制伏大白羊了。

▍3.雙魚座

雙魚座男生對女朋友可是出了名的好，沒有什麼反抗的想法，只要對方想讓自己怎麼做，他們都會言聽計從，對於雙魚座男生來說愛情就是一切，戀人就是他們的全部，只要能夠讓戀人開心，不管叫他們做什麼都願意。雙魚座男生會竭力呵護自己的伴侶，給對方最好的生活，讓她們幸福。所以在生活中雙魚男會對自己的伴侶言聽計從，而且從一而終，他們的熱情不會隨著時間而退卻，他們的愛永遠都是充滿著熱情。

▍4.摩羯座

摩羯座男生雖然木訥，有時候沒頭沒腦的，但是他們在戀愛中會為自己的戀人分憂解勞，他們希望自己的戀人是最幸福的，想要帶給她們最好的一切。摩羯座男生其實在感情上心思非常細膩，會站在對方的角度去思考問題，他們覺得女生都不容易。落實到實際行動上，他們想要成為對方的依靠，可以說是一個毫無疑問的暖男，對女朋友言聽計從也是天性使然。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)