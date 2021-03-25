新北市觀光旅遊局今（25）日舉辦「新北路海空 大家一起衝」記者會，一口氣公佈了3月到8月的7項觀光活動，新北市長侯友宜表示，一次公布半年的活動，好康一起報，就是要讓大家在防疫之餘，也能夠提早規劃行程。

觀光旅遊局表示，未來半年活動包括：3/27(六)至5/22(六)的碧潭水舞，4/18(日)的鐵道馬拉松接力賽，5/15(六)的香魚川路跑，5/22（六）到6/6（日）連續三個週末的淡水漁人舞台，7/10(六)至7/11(日)的貢寮國際海洋音樂祭，因疫情延到7/24(六)及7/31(六)舉辦的平溪天燈節，以及8/6(五)到8/8(日)在金山中角灣舉辦的「新北金夏趴」。

新北市觀光旅遊局今（25）日舉辦「新北路海空 大家一起衝」記者會，市長侯友宜和變 裝跑者合影。 攝影/吳志雲

侯友宜表示：從3月到8月，月月有活動，一棒接一棒，路海空齊發，要讓新北觀光一路發。侯並指出，市府這次一口氣公佈未來半年的觀光活動，就是要方便遊客規劃行程，歡迎全台灣的旅客都來新北玩，不管是畢業旅行、員工旅遊、還是私人出遊，現在就可以把這些觀光活動規劃進去行程。

新北市觀光旅遊局今（25）日舉辦「新北路海空 大家一起衝」記者會。 攝影/吳志雲

侯市長表示，提早公佈觀光活動，更可以方便相關業者，提早做各種規劃，市府也歡迎大家提出各種合作的可能，一起來拚觀光。

今天上午的記者會現場，也邀請了多位鐵道馬拉松變裝組的跑者來現場助攻，每年的鐵道馬，因為有這些變裝組的跑者，加上本身是需要團隊合作的接力賽，讓鐵道馬成為全台灣最歡樂的路跑賽事。每年都吸引許多跑者組隊報名參加，今年的鐵道馬，超過900支隊伍報名，創下史上最高的一次。微調後的賽道2.0，也是史上最長，還新增隱藏版隊友神助攻以及賽後趴，歡迎大家4/18早上到賽道沿線欣賞美景也為跑者加油。

新北市觀光旅遊局今（25）日舉辦「新北路海空 大家一起衝」記者會。 攝影/吳志雲

不過，市長侯友宜也表示，新北市辦的活動都很夯的，像是鐵道馬早就秒殺，已截止了，想參加的朋友只好明年早點關注了。

新北市觀光旅遊局今天公佈活動的性質包含了路跑、海域活動、天燈等等，路海空齊發，也橫跨了新店、貢寮、雙溪、淡水、平溪、金山六個行政區，除了六位區長，新北市旅館商業同業公會理事長曾美娟以及新北市旅行商業同業公會理事長林毓淳也到場，希望在這些觀光活動領頭下「新北路海空 大家一起衝！」

有興趣的民眾可以參考以下網址

新北市觀光旅遊網：https://tour.ntpc.gov.tw/

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(中時新聞網)