John Wall firing up his teammates 👀



Rockets are down to the Hornets pic.twitter.com/XjgpYvNny0 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 25, 2021

火箭先前好不容易才擊退同樣陷入連敗窘境的暴龍，中止隊史最長的20連敗，沒想到25日隨即恢復原有爛隊風貌，最後以97比122慘遭作客的黃蜂狠狠修理，就算火箭主控沃爾第3節暫停期間怒罵隊友表現太爛，也挽回不了整個場上頹勢。

原本雙方打完上半場，火箭僅以55比58小幅落後，卻在第3節風雲變色，黃蜂單節轟進35分，反觀火箭只拿15分，雙方差距轉眼擴大到20分以上，就連火箭總教練西拉斯頻喊暫停，沃爾也怒罵隊友，仍幫不了火箭重新找回進攻火力。

會讓沃爾如此生氣的主因，在於火箭命中率太低迷，全場投籃命中率僅3成84，全隊除了沃爾拿下20分、7助攻，得分次高的是板凳射手麥克勒摩14分，才剛傷癒復出的伍德11分、10籃板，豪斯10分，沃爾確實得不到太多支援火力。

反觀最近碰上「球弟」拉梅洛鮑爾因傷提前本季報銷的黃蜂，似乎很快就重新回穩，洛席爾攻下全場最高25分，葛拉漢也拿21分，蒙克替補貢獻19分，華盛頓12分、12籃板及4助攻，黃蜂目前拿下21勝21敗戰績，排名仍居東區第5。

(中時 )