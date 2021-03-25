網路消費近年蓬勃發展，線上教學課程如雨後春筍，為保障消費者購買權利，台北市政府去年12月抽檢轄內5家知名業者，檢視定型化契約是否完備，但全數有待改進。經北市商業處輔導，目前已有3家業者改正，1家改正契約履約保證責任記載，另1家境外業者則朝配合台灣法規方向，修正現有契約內容。

法務局表示，自去年7月1日起至今年3月22日止，北市府共受理80餘件消費爭議申訴案，類型多為「消費者解除或終止契約衍生平臺使用費及違約金爭議」，其他則包含「公司業務推銷時告知不完全或過度承諾」及「付款購課涉及第3方資融公司」等。

為保障消費者權利，北市府去年依同年5月15日生效的「網際網路教學服務定型化契約應記載及不得記載事項」辦理查核，抽檢契約審閱期及企業經營者資訊、契約付費方式、契約服務內容、帳號密碼非法使用之處理、服務品質、履約保證責任、片面變更契約程序及終止契約退費規定等。查核對象則從北市知名品牌及申訴案多的業者中挑選，共有5家接受抽檢。

抽檢結果中，5家皆有契約不完備的狀況，目前已有3家業者改正，Funday（智擎數位科技股份有限公司）仍在改正契約履約保證責任記載，另1家境外業者EF English Live（EF Education First）則朝配合台灣法規方向，修正現有契約內容，2家皆由商業處輔導中，尚未正式發函要求限期改善。

法務局也提醒，消費者購買線上教學課程前，建議多比較業者所提供的契約及服務內容，挑選符合需求者再行購買。倘若不幸發生消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812洽詢，法務局將提供消費諮詢並協助申訴。

(中時 )