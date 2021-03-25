金曲歌王李玖哲早年和日本賽車女王相馬茜傳緋聞，當時兩人都不鬆口實情，2017年李玖哲才承認早和相馬茜早在2014年結婚，去年7月李玖哲來台工作，夫妻倆呈現「偽分居」狀態。近日李玖哲受訪，坦言目前是他和妻子分開最久的一次，他更自曝有對不起相馬茜的事，解釋過後才讓人發現都是對太太滿滿的心疼。

李玖哲當年在麻吉大哥黃立成提攜下出道，2007年以《Baby是我》獲得第18屆金曲歌王，2017年他回台舉行專輯《Will You Remember》記者會，被問戀情近況，宣布早和緋聞女友相馬茜結婚，「因為她已經是李太太，現在叫她李小茜就好」，突然其來的喜訊，引起眾人驚呼。

2019年李玖哲開唱，相馬茜曾來台幫老公打氣。（圖／中時資料照片）

去年因新冠肺炎疫情影響，李玖哲來台灣工作，留相馬茜在日本生活，他受訪時透露雖相隔兩地，但天天都會跟妻子用視訊通話維持感情，而且一定要說：「我愛你」，今年214西洋情人節，李玖哲難得曬出跟相馬茜合影，寫下：「我永永遠遠的Valentine，I Miss U」。

李玖哲先前和相馬茜傳了多年緋聞。（圖／中時資料照片）

去年李玖哲離開日本時，不小心簽下「不再入境同意書」，發現做了蠢事後自己也傻眼，導致他短期內無法跟太太團聚。據《鏡週刊》報導，李玖哲透露婚姻生活7年多，夫妻倆溝通語言多以英文、中文、韓文為主，因相馬茜過去曾住在韓國一段時間，韓文還算流暢，可以自在跟李玖哲父母交談，倒是李玖哲自責沒將日文學好，「所以有時候覺得很對不起她」，還沒有達到可以跟岳父岳母溝通的標準。

(中時新聞網)