澳洲國會近日驚爆染黃危機。繼澳洲國會已去職的幕僚希金斯(Brittany Higgins) 日前爆料，自己在2019年3月遭同事於部長的國會辦公室內性侵後；又再度出現深喉嚨提供驚世影片給澳洲媒體，片中女議員的辦公桌淪為男女歡愛場，國會助理大膽地在上面「為愛鼓掌」；甚至，就連為穆斯林設立的祈禱室，也變成春宮現場。助理自拍互傳、在國會各處「自己來」，國會黃色風暴儼然成為澳洲新一波政治危機。

據英國廣播公司(BBC)報導，這段影片由澳洲政府的前員工提供給媒體。深喉嚨還表示由於收到太多國會人員互傳的癢眼照，自己已經看到「免疫了」。至於爆料影片則顯示，國會助理毫無忌憚，直接在女議員的桌子上演謎片。

深喉嚨繼續爆料，除了這支2年前的影片外，國會助理還利用祈禱室瘋狂性愛，甚至執政黨還找性工作者到議事殿堂「好好議事一番」。深喉嚨認為，這種只要我喜歡有甚麼不可以的文化，凸顯議會諸公的道德破產。

看到影片的澳洲總理莫里森則痛斥「可恥」。他除了表示「震驚」，還補充「我們必須為議會大掃除。在這件事上必須擱置政治立場，我們要認知道這個問題、承認它並解決它」。

這不是澳洲國會首次爆發性醜聞，日前希金斯就出面指控自己在2019年3月，在防長雷諾茲(Linda Reynolds)辦公室遭資深同仁霸王硬上弓；但是她害怕舉發會丟掉工作，而選擇隱忍。該名男子在事件發生後因違反安全規定而遭解雇；不過，羅諾茲說炒他魷魚時還不知道這人性侵他人，只知道深夜中2人仍在她的辦公室。

不過，為何2人能在深夜中進入防長辦公室，凸顯國會安全紀律鬆散；加上澳洲司法部長波特也遭指控，1988年時性侵1名16歲的女子。雖然當時2人都還是學生，但陸續曝光的性醜聞引發澳洲民眾怒火，進而走上街頭要求政府還受害者一個公道。

隨著黃色風暴逐漸升溫成政治風暴，莫里森舉措施當更被形容為「提油救火」。莫里森一度拒絕與示威者見面，而改邀抗議領袖於國會見面，慘遭抗議人士以「不願在門後密室協商」而拒絕。

對此，工業部長安德魯斯(Karen Andrews)表示，自己也曾遇到無數次性歧視，「良心不允許我再保持沉默」；她呼籲執政的自由黨應考量到黨內政治代表的性別分配。

莫里森則回應，性別分配可以考慮。現在執政黨採取的是另一種方法，卻沒有很好的成效。期待自由黨能做得更好。BBC則指出，工黨已有性別配額的措施。

BBC分析，澳洲政界長期以來都存在騷擾與霸凌問題；如今希金斯的挺身而出，不但讓世人關注此一問題，更讓受害者陸續出面陳訴自己遭遇。以司法部長波特為例，最終因為缺乏證據，而讓檢方以不起訴結案。

批評人士指出，政府回應性別歧視與厭女的步伐幾近牛步，而這問題不只執政黨有，更是跨黨派議題。工黨則表示，將徹查黨內遭性騷指控的人。

(中時新聞網)