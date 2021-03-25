台南工人掉落8公尺蓄水池 意識清楚、後腦有撕裂傷 11:152021/03/25 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永康區汙水處理廠傳出工人掉落蓄水池的意外。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市永康區仁愛街一處汙水處理廠，今天上午傳出一名工人施工搬運物品時，不慎跌落8公尺深的蓄水池意外，消防局獲報後，到場協助工人脫困，受傷工人意識清楚、後腦有撕裂傷，送往安南醫院治療，消防局也通報南區勞檢所到場釐清施工意外原因。 北市景美運動公園公廁 男子疑輕生 塵封 50年秘境 圓山飯店東密道與孔二小姐故居曝光 (中時 ) #8公尺 #意識清楚 #消防局 #到場 #工人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東京奧運聖火傳遞 今起跑 04:102021/03/25 焦點要聞 絕無追殺諸慶恩子女 指控太沉重 04:102021/03/25 社會新聞 陸公安部部長調研新疆：堅決挫敗以疆制華的圖謀 10:092021/03/25 兩岸 張育成找手感 林子偉選到保送 04:102021/03/25 運動天地 降雨稍解渴 石門、德基水庫止跌 04:102021/03/25 生活新聞 水情亮紅燈 苗栗台中4月6日起供5停2 04:102021/03/25 生活新聞 佳里閒置農塘變身 台南太陽能光電場再增一處 15:412021/03/24 寶島 只要你有牛 享優惠免改名 吃到飽5折 04:102021/03/25 時尚消費 長榮卡住運河 觸動油、運價 04:102021/03/25 財經要聞 潮州居臭氧王 環團：屏東總統加屏東內閣 也救不了高屏空品區 12:452021/03/25 政治 冷氣團突襲 今晨急凍8.6度 6縣市低溫特報 06:552021/03/25 生活 社會熱門新聞 砸65萬娶到落跑妻 新娘厭世臉爆紅 婚紗照曝光是正妹 - 社會 竹北知名賣場傳女子墜樓 身上無證明文件 - 社會 男邀女友及女兒同居 盜攝如廁出浴片自賞下場曝光 - 社會 一次50元 正妹喊「固定伴侶太乏味」 新竹某高職社團文宣被罵爆 - 社會 唱到一半音響冒恐怖白煙 中壢錢櫃遭歌友控：處理態度差 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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