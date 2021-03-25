台南市永康區仁愛街一處汙水處理廠，今天上午傳出一名工人施工搬運物品時，不慎跌落8公尺深的蓄水池意外，消防局獲報後，到場協助工人脫困，受傷工人意識清楚、後腦有撕裂傷，送往安南醫院治療，消防局也通報南區勞檢所到場釐清施工意外原因。

(中時 )