空軍F-5E戰機在22日再度傳出失事的消息，2架戰機墜毀，飛官羅尚樺經搶救後仍宣告不治，潘穎諄上尉至今仍在搜救中；此次失事的戰機與去年10月所發生的朱冠甍失事殉職案為同款戰機，國防部是否沒有徹底解決該戰機問題就趕鴨子上架，造成這次的意外？今(25)日立院召開國防委員會，國防部長邱國正以及空軍參謀長黃志瑋都到院接受質詢，黃志瑋首度透露，朱冠甍失事案的主因，可能為機械故障。

對於外界所好奇的「彈射椅是否為飛官主要的死亡原因」，邱國正否認這個說法，並表示該意外有許多原因，細部都將繼續調查，彈射椅也不是因為意外而預計汰換，去年10月朱冠甍失事案後，空軍就已經建案要更換。

為何罹難飛官都有頭部附近遭到重創的傷口？黃志瑋解釋，可能是因為飛機失事、座椅彈射的當下，戰機姿態不對，因為傾斜的角度，造成飛官在彈射後衝向水面，撞擊水面或是飛機的其他部位後所造成。

而針對去年10月失事的朱冠甍案，黃志瑋表示，「飛機機械故障」很可能是該意外會發生的主要原因。

(中時新聞網)