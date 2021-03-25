呂洞賓先祖同意，六甲鎮南宮百年老廟將翻修。（六甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南市六甲區甲東里的鎮南宮，近百年建物，內殿建築主體、外殿部份牆面雕塑、交趾陶、龍柱等建物已看得出歲月的斑駁及洗禮，經廟方請示呂洞賓先祖，募款整修。

從外觀看來，鎮南宮除了廟宇主體外，牆面、門簷、柱體，雖歷史久遠，各項雕塑仍細膩生動，整體呈現廟宇的莊嚴慎重。值得一提的是鎮南宮門神原為彩繪大師潘麗水及弟子王妙舜所繪，本次門神修繕將由其弟子王妙舜執筆。

本次動工，期程自3月9日起，預定3月31日前完工。總幹事林榮輝表示，建物歷史將邁入百年，本次修繕除了保持前人手藝痕跡外，也將更新部分建築，算也是替宮廟承先啟後。

據鎮南宮沿革，該廟全名為蓮台山鎮南宮，位居六甲區東南，與赤山龍湖巖鄰近，而風景幽緻，環境秀麗。赤山龍湖巖居於西南，鎮南宮位在東北，形成雙龍搶珠之勢。鎮南宮景色宜人，前後異草奇花，香濃撲鼻，憑空而望，狀似蓮形，得名為蓮台山，主神呂洞賓先祖神威由顯北而赫南，故有鎮南宮之稱。

鎮南宮位於丘陵之上、可俯瞰六甲市區，旁邊又有鎮南宮登山步道，常年來是六甲區旅遊勝地；廟方善心慈惠，大開方便之門還特地規畫登山停車空間、泡茶區、免費休息區供來往遊客使用，無論是參拜或是旅遊都是觀光的好去處。

採訪當天

區長陳啓榮則表示，鎮南宮是六甲區主要廟宇之一，長久以來熱心參與六甲區社會慈善、觀光旅遊工作不遺餘力，這次廟體修復後，將以更嶄新親民的樣貌再出發。

(中時 )