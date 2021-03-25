彰化秀傳副院長李佳穎率先施打。（彰化秀傳提供／吳敏菁彰化傳真）

職業醫學科張武修醫師施打醫院。（彰化秀傳提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠肺炎AZ疫苗第1批，部立彰化醫院分配400劑、彰化基督教醫院900劑，第2批25日也來了，秀傳醫院分配600劑首批11位醫護人員開打，彰化縣第一線基層醫療人員列冊兩萬多員，預估第3、4波疫苗等還將陸續送達。

彰化秀傳醫院上午8點在彰化秀傳五期大樓一樓，由執行長黃靖媛帶隊開打，包括營運長陳秀珠、彰濱秀傳院長黃士維、彰化秀傳副院長李佳穎及護理主管等11人率先施打。經由感染科劉克森主任問診之後，護理師施打精準的疫苗劑量，並在現場觀察30分鐘後，各自回到工作崗位。

彰化秀傳院長楊基滐表示，秀傳醫院分配到600劑公費疫苗，按照中央疫情指揮中心規定的第一批接種對象醫護人員，院內員工採線上預約，院外人員可到服務台預約，每週四、五下午2點至4點為施打時間。

首批新冠肺炎AZ疫苗22日開始施打至今進入第4天，部彰10人施打中，有3人出現發燒後的疲勞症狀，彰基截至3月24日有45人施打，其中一人發燒，其他44位則沒有出現發燒症狀，彰醫表示，目前出現疲勞症狀的醫護人員，都先讓他們請假，待症狀解除後再上班。

彰基全院有登記接種的員工目前有941位；已經陸續有45名醫護人員前往施打，目前1人發燒已安排休假靜養，其他44位注射部位酸痛，稍有疲勞倦怠，症狀慢慢緩解中。

(中時 )