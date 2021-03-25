為減少108課綱實施後國立高中職教師的工作負擔，教育部日前宣布解凍高中職1400個員額。不過全國教師工會總聯合會今指控，教育部解凍員額卻不乾脆，還透過技術干擾讓學校不敢申請增加員額，教學現場人力短缺的狀況依舊嚴峻。

過去高中職多未聘足法定員額的教師，因此長期處於人力不足的窘境。108課綱實施後，高中職因為彈性學習、多元選修等課程增加，老師負擔加重，教育部因此同意解凍國立高中職法定員額共1400名。

不過全教總今天召開「給員額做半套，看得到吃不到」記者會，理事長侯俊良說，教育部國教署去年12月發函各校之「補助國立高級中等學校進用內教師實施計畫」，要求必須提計畫申請原來法定應給的員額。

侯俊良表示，教育部國教署除「建議」學校可申請的數量外，並要求各校應於計畫中闡明：申請項目、運用範疇、預期效應等。計畫呈回後，須經核定後始獲員額；而且，所聘的教師薪資，以初任教師計算，意味著學校若聘到有經驗的教師，資加的薪水要由學校買單。

全教總高中職委員會主委張瓊方說，教育部國教署去年12月9日發文給學校，然後要求12月18日前要提出增聘員額計畫，這時間未免太短。教育部這個公文也讓學校誤以為有寫計畫才有補助，沒續寫計畫就沒補助，他們擔心哪一天補助沒了，依此計畫聘進來的老師怎麼辦？

張瓊方進一步指出，教育部透過技術型干擾方式，建議一些學校不要增聘教師，然後再透過錯誤的資訊，說其實國立高中職沒有增聘教師的需求，整個過程都在誤導社會大眾。

民進黨立委張廖萬堅、林宜謹及國民黨立委萬美玲、林奕華等人也到記者會現場支持全教總。張廖萬堅說，過去因為凍省，所以政府凍結了國立高中職10％的教師員額，108課綱實施後，教育部將這些員額解凍，應讓學校自行決定如何補足教師，不要再讓他們再寫計畫來申請。

教育部回應，各校逐年提報增補員額需求一旦經核定，以後均得延續聘用，無須重新提報計畫書；另不論各校實際進用之教師薪級為何，各校各年度所增加之人事費，均由國教署編列預算支應，不會有突然中斷而不予補助之情形。

(中時 )