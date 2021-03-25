屏東分局日前接獲線報，指稱市區內一家電子遊藝場，私下擺放賭博電玩供賭客賭博，警方獲報後積極佈線，昨(24日)前往掃蕩，趁業者措手不及當場逮捕渾然忘我的賭客，查扣40台賭博機台，將遊藝場員工及賭客依賭博、電子遊戲場業管理條例移送屏東地檢署偵辦。

屏東電子遊藝場掛羊頭賣狗肉，警抄40台賭博電玩。(蘇育宣翻攝)

據了解，該遊藝場為了防止遭到查緝，還私下利用代幣做為賭資證明，賭客獲得代幣後，可持代幣前往店方設置的另一處所換兌現金，但警方早已獲得風聲。

為展現打擊犯罪之決心，屏東警分局協同縣警局行政科持搜索票於昨(24日)下午1點多，帶隊前往設在民族路的電子遊藝場，當場查獲數名賭客正在從事賭博行為，當場帶回店員及數名賭客，查扣該電子遊藝場內高達近40台電玩機台、扣押賭資新台幣5570元、代幣約1萬6千枚等證物。

經查該電玩店為逃避警方取締，另擇他處換錢，警方運用偵查技巧取締到案，詢問後，全案依違反賭博罪及電子遊戲場業管理條例移請屏東地檢署偵辦。

屏東分局長劉清俊呼籲，為維護社會治安，掃蕩不法是警察的本份，將貫徹局長李文章五掃二打(掃黑、掃槍、掃毒、掃黃、掃賭、打詐、打竊)之治安政策，持續掃除不法份子，實現安居樂業之願景。

(中時新聞網)