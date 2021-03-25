美國運動品牌NIKE、瑞典快時尚成衣H＆M涉新疆棉花供應事件，引發大陸藝人和消費者抵制，《環球時報》總編輯胡錫進25日上午在微博發文稱，那麼多西方服裝企業，H＆M被中國互聯網單獨拉出來吊打不能不說是它自找的。

文章稱，「H＆M今天衝上熱搜，其實它針對新疆的令中國人無法接受的聲明是去年10月和9月做出的，之所以今天被翻出來，是因為這兩天中西圍繞新疆問題的意識形態交鋒出現白熱化，帶動了兩邊的社會情緒。」

文章稱，「遇到政治上的大風大浪，全球化企業應當有的表現是能往後縮就往後縮，H＆M則明顯是在逞能，在錯誤的時間和錯誤的地點往前竄。可能是因為它在中國的銷售不那麼好，所佔市場份額低於其他幾家跨國服裝品牌，更加急於討好西方市場。」

文章稱，「如果真是那樣的話，就更不能怪中國網民對它的聲討了。它反而應該感謝中國互聯網輿論場，它在這裡受到了修理，更有資本去西方市場哭喊求救了。它可以去美國，至少那裡的政客們會很欣賞它的態度。」

文章稱，「老胡理解，地緣政治衝突加劇會讓跨國企業左右為難，使它們有時難以做到立場的平衡。但跨國企業是被動屈從一些政治壓力，是因為不謹慎或沒有辦法平衡好，還是自以為是地主動逞能，是不難分辨的。」

文章稱，「H＆M之所以讓中國網友們憤慨，就是它關於新疆問題的聲明太突出主動了。它自己需要認真反思，希望其他西方企業從它的例子中引以為戒。」

文章稱，真不能怪中國互聯網輿論場嚴厲。現在矛盾突出了，各國輿論場都越來越嚴厲，否則的話，H＆M為什麼不敢在最新聲明中道歉？它怕西方輿論又反過來收拾它。所以，當初就別充「英雄好漢」。跨國企業在政治上就應該是中性的，至少它要致力於在世界上建立這樣的「人設」。

此外，胡錫進今天（25日）凌晨在微博發文稱，「每一個國家、每一個市場都有它們的利益和自尊，當中西意識形態衝突嚴重加劇的時候，跨國公司在不同市場之間回旋平衡注定會變得困難。但這個鍋不能推給中方來背，不能讓中方一味後退來為那些公司網開一面，使它們得以在西方『政治正確』，中國消費者用尊嚴受損來為它們埋單。中國網友聲討那樣做的西方公司，是任何消費群體受到冒犯時都會做出的反應。」

胡錫進建議，「中國的官方機構、包括有明確官方機構標籤的社交媒體賬號一般情況下不參與、或者克制參與對相關西方公司的聲討，尤其是不做輿論聲討的引領者」，「讓那些輿論更加原汁原味地體現民間態度」，讓「西方公司、也讓整個西方世界更加看清中國民間的立場與情感」。

胡錫進說，「中國既要擴大對外開放，又要講原則，維護自己的利益和尊嚴。我們歡迎外國公司進入中國，但他們要帶著尊重而來，這個要求很質樸，一點不過分。那些公司需要入境隨俗，他們在西方那邊的規則和習慣需要與中國的社會原則進行碰撞、磨合。H＆M、耐克等對西方社會發的聲明現在就與中國公眾的態度碰撞了，我不認為應當更多從政治角度定義這種碰撞，而更應該把它看成市場過程，這是廠家和產品取悅消費者繞不開的環節，讓市場規律來決定這種碰撞的結果。」

「多家外企遭到中國網民的聲討，與中國擴大對外開放毫不矛盾。H＆M、耐克等如今在中國市場上的聲譽遭到重創，大量公關投入毀於一旦，他們需要回西方社會抱怨、討說法，」胡錫進說，「因為他們知道，無論出於什麼原因，無論是他們主動還是被動的，他們的確做了中國消費者不可能無動於衷的事情。」

(中時 )