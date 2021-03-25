天生我才必有用！搜狐網命理專欄就分享，12星座的人各有自己意想不到的賺錢方式，尤其文青達人水瓶座可以寫小說，聰明伶俐的雙子座更有當老闆擺地攤的隱藏版天分。

▍1.白羊座

白羊座受到火星的影響，爆發力十足，運動細胞發達。他們天生極具挑戰性和競爭力，不僅身體素質良好，在事業上也很有衝勁，很多白手起家的大老闆都出自白羊座。除了創業之外，行動力超強的白羊座也可以在商場裡做導購來賺取零花錢。

▍2.水瓶座

一身仙氣的水瓶座，平時的言行舉止高雅脫俗，可說是文藝青年，家裡很常堆滿各種書籍，建議愛看書的水瓶不妨試著寫寫小說，也許下一個文豪就是你。

▍3.天秤座

天生愛美的天秤座，不保養、不化妝就會全身難受，哪怕條件不允許，也要讓自己美美的。基於此，天秤座可以在空閒時間兼差當平面模特，或者幫別人化妝，也是不錯的生財之道。

▍4.獅子座

獅子座與生俱來就帶著自信驕傲，豪氣十足的獅子座們最希望能在眾人面前展現自己。表現欲強烈的獅子座們可以嘗試直播，多和粉絲互動，說不定哪天就紅了。

▍5.處女座

追求完美的處女座，對待工作認真負責又嚴謹。很多處女座都是財務工作的好手，除此之外，處女座也可以做一些行政方面的兼職，來提高收入。

▍6.金牛座

踏實樂觀的金牛座，工作起來就像一個不會停止的機器，敬業精神十足。而由金星守護的金牛，審美品味一流，熱愛美食也很懂享受生活，除了可以做服裝設計之外，開店賣小吃或零食也很不錯。

▍7.巨蟹座

溫柔體貼的巨蟹座，一向都很樂意照顧他人，說話也會充分考慮別人的感受。巨蟹座可以發揮專長嘗試客服類的工作。

▍8.射手座

受到第九宮影響，射手座在哲學、教育方面具有一定的優勢。在寒假期間，射手座們可以去物色家教工作，當老師既鍛鍊自己，又可以賺到錢，何樂而不為。

▍9.雙子座

喜歡追求新鮮感的雙子座們，一直關在家或辦公室會感到乏味枯燥，因此建議口才好、腦子靈光的雙子座可以嘗試自己進貨擺地攤！不要小看擺地攤，假設做得好，光是1到2個小時就能賺進不少錢。

▍10.天蠍座

其實除了金牛座適合理財之外，天蠍座也有這方面的潛力！天蠍座可以去金融業相關的公司兼職，或者自行研究理財，時機一到，將能財運連綿收入大漲。

▍11.摩羯座

摩羯座天生就是做管理的料，很多企業高層主管都是摩羯座。愛鑽研是摩羯座的優點之一，除了本業，很多摩羯座的外語技能也很突出，建議可以找一些專業性強的工作，這樣更有挑戰性。

▍12.雙魚座

一哭起來就梨花帶雨的雙魚座們最惹人憐愛，受海王星影響的雙魚座總給人清麗婉約的形象，不需要自己去做什麼工作，異性緣強的雙魚座們，很容易找到願意為他們花錢的對象。只需要美美的就行了。

(中時新聞網)