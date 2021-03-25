【LIVE直播】邱國正出席外交及國防委員會第7次全體委員會議｜2021.03.25

空軍參謀長黃志偉中將（右）在立院備詢。（呂昭隆攝）

兩架F5E戰機疑似擦撞失事，外界關注飛行員彈射後卻無法存活。空軍參謀長黃志偉上午在立法院說，檢討過去彈射仍未生還案例，主因還是彈射時機太晚、飛機姿態不對，這樣情況下如果彈射，仍可能撞擊機身或海面受重創。

去年10月駕駛F5E戰機殉職的朱冠甍中校，經檢方相驗後是頭部受創身亡。

黃志偉表示，F5E戰機彈射座椅在民國80年代、接近90年就曾改良，雖不是零零彈射（零速度、零高度），但可在零高度、速度50浬（約時速92.6公里）彈射，且可協助扶正座椅再透過導引傘減速。

黃志偉指出，F5E戰機為拋罩型彈射，非穿罩型彈射，也就是說，飛行員在拉起彈射拉桿的同時，座艙罩就會拋擲，座椅於0.3秒後進行發射。

黃志偉提到，目前已找到朱冠甍頭部受重創的蛛絲馬跡，雖然當時有成功彈射，但因飛機姿態向右傾斜、彈射時對準海面，座艙罩雖已脫離，但可能身體不正撞擊戰機隔框或戰機機身，也有可能是張傘的過程未產生足夠拉力，導致飛官撞擊海面受重傷死亡。黃志偉再次強調，朱冠甍殉職原因可能是機械故障。

黃志偉提到，目前在高雄岡山有一處經美軍認證的戰機座椅彈射模擬器，飛行員每4年會複訓一次，美軍4年也會來台評估一次，但因為實際彈射時的重力達到30G，就連美軍也不會在室內、地面練習彈射，重點在於精進訓練程序。

(中時 )