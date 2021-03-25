國民黨立委陳玉珍18日被周刊直擊深夜與一名高壯眼鏡男在台北街頭散步，該男搭肩、幫披外套，兩人互動相當親密；陳玉珍20日受訪時坦言兩人「友達以上、戀人未滿」，希望能保有個人空間。今她再次強調，對方真的不是男朋友，至於擇偶條件，則要能接受晚上10點之後約會。

陳玉珍今（25）日在廣播節目中澄清，被拍到的高壯眼鏡男，「真的不是男朋友」。被問到是否因為工作太忙，才遲遲沒有對象？她說，每天早上5、6點就出門工作，晚上還要應酬，忙完大概9、10點。

周刊18日直擊，高壯眼鏡男深夜陪伴陳玉珍走在北市街頭。（圖／周刊王攝影組）

如果要交男朋友，陳玉珍說，「要可以接受10點之後約會」。她也笑稱，週刊報導讓她損傷很大，本來有很多人要幫她介紹對象，現在少了很多機會。

陳玉珍被《周刊王》拍到與一名高壯眼鏡男約會，她20日受訪時表示，「現在真的還不是男朋友」，只是剛認識的朋友，也沒感覺到對方搭肩，當天是5個朋友吃飯，續攤去酒吧小酌，離開後剛好順路所以一邊走一邊聊天，

對於男方背景，陳玉珍透露，該男大她2、3歲，單身未婚，非常低調，因此其他細節就不便再透露，希望保有個人空間。

(中時新聞網)