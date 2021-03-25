美股那斯達克科技股表現不佳，以及中企在美掛牌業者恐遭會計審驗，港股25日早盤一度重挫逾400點，低點到27,505點。至於國企指數也一度重跌逾200點，但買盤陸續介入，大盤指數向平盤靠攏並整理。恆生指數目前為27926.48點，上漲8.34點，漲幅0.03%。國企指數(H股)為10742.53點，下跌105.45點，跌幅0.97%。

美國證交會(SEC)公布最新措施，根據國會通過的HFCA法，就是海外在美上市業者，若沒達到美國審計標準，該公司將下市不得交易。消息一出，在美國上市的中國大陸股票慘遭拋售。包括騰訊音樂、愛奇藝、唯品會等多家中企，盤中一度大跌超過兩成。

25日港股中，上市第3日的百度挫11.5%，創222港元上市新低價位。阿里巴巴跌6%，小米跌6.8%，快手跌6%，騰訊跌4.5%，並失守600港元，京東集團跌近6%，美團跌4.4%。

其他大型股中，申洲國際挫6.6%，蒙牛乳業在發布財報後跌3%。至於安踏體育續現買盤追捧，股價漲逾4%，是目前表現最好大型股。

金融族群撐盤，友邦保險漲逾2%，匯豐控股漲近1%。國際油價急漲近6%，三桶油逆市漲逾1%。

(時報資訊)