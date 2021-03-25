因美元走強，抵銷歐洲新冠疫情可能再延封鎖期，以及美國公債殖利率下滑等提振黃金避險需求的利多消息，令投資人多抱持觀望態度，因此促使金價小幅盤整；截至台北時間3月25日上午10點53分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
4月黃金下跌0.4美元，報每盎司1732.8美元。
5月白銀下跌0.141美元，報每盎司25.09美元。
4月白金下跌8.4美元，報每盎司1171.8美元。
6月鈀金下跌14.6美元，報每盎司2625.5美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因美元走強，抵銷歐洲新冠疫情可能再延封鎖期，以及美國公債殖利率下滑等提振黃金避險需求的利多消息，令投資人多抱持觀望態度，因此促使金價小幅盤整；截至台北時間3月25日上午10點53分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：
4月黃金下跌0.4美元，報每盎司1732.8美元。
5月白銀下跌0.141美元，報每盎司25.09美元。
4月白金下跌8.4美元，報每盎司1171.8美元。
6月鈀金下跌14.6美元，報每盎司2625.5美元。(商品行情網)
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