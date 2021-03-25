POS廠同亨(5490)雖受新冠肺炎疫情影響出貨需求，2020年營運表現下滑，但董事會決議擬配息2元，現金殖利率達逾7％。高殖利率激勵近日股價上攻力道轉強，今（25）日開高後續放量勁揚5.26％至30元，創去年9月以來半年高點。

同亨股價自牛年開紅盤以來穩步向上，近日上攻力道轉強，今日早盤維持逾4％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群，累計1個半月來漲幅已達28％。三大法人近期買賣超調節互見，本周迄今小幅賣超9張。

同亨去年第四季合併營收5.68億元，季增15.29％、年減36.72％。毛利率39.75％、營益率19.05％，本業獲利率為全年高點。稅後淨利0.89億元，季增31.89％、年減52.49％，每股盈餘（EPS）0.95元，均站上全年高點。

合計同亨去年合併營收17.07億元、年減15.64％，為近11年低點，但毛利率創41.66％新高，營益率15.43％，略低於前年16.66％。受惠業外收益跳增近2.08倍挹注，稅後淨利2.07億元、年減21.35％，每股盈餘2.19元，仍為近4年次高。

同亨董事會通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利2元，為近3年高點，盈餘配發率約91.32％。以24日收盤價28.5元計算，現金殖利率達約7.02％。公司將於6月17日召開股東常會。

(時報資訊)