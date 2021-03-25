詹雅雯近來推出新專輯，獲得好評。（葛瑞特音樂提供）

詹雅雯生病消息曝光後，親自報平安，希望粉絲不要太擔心。（葛瑞特音樂提供）

金曲台語歌后詹雅雯出道30年事業順利身體狀況卻拉警報，日前無預警被醫生確診帕金森氏症左腦中度痿縮，消息一傳開詹雅雯收到上萬則的祝福關心簡訊。所屬唱片公司不捨歌迷掛心釋出詹雅雯病床看診照，表示收到好多歌迷朋友詢問醫狀況和作息，相信有大家的支持和默默陪伴，狀況一定會好轉。

詹雅雯也分享近況：「現在台中台北兩地往來看醫生，因為身體狀不可控的，但我都會疼惜每一天，人生每一天都有不同的挑戰，我比大多數人幸運，有很多關心，我覺得我越來越有力量。」因為帕金森氏症有多種症狀包括手在休息放鬆時出現顫抖、走路時手不會擺動、步伐小常跌倒、頸部後方或肩膀常疼痛、音調變小或沙啞、寫字變慢字體變小等，問及詹雅雯是否有上述症狀，詹雅雯不願歌迷擔心笑笑回說：「得了這個病擔心一開始都會有的，但就像爬山，一切都是辛苦與希望同行。」

歌迷最關心的莫過於詹雅雯是否有機會重回舞台唱歌？詹雅雯說：「唱歌對任何人來說，都不能是永遠的有他的年限，只要有機會我一定會把握和珍惜。工作的部分還是要以身體為重，暫緩工作邀約，現在我的身分是病人，好轉了自然會有能力工作。這陣子很多人都會給我很多建議和營養品，我目前都會專心聽取醫生建議，因為太多的選項都會變成困擾，我目前最需要的是靜心下來，這是最急需的營養品。」

她所屬唱片公司葛瑞特音樂回應廣大歌迷的愛護，推出詹雅雯新歌〈互相祝福〉，詹雅雯感性分享：「祝福，有很多層次。純粹的境界，是最高的祝福，支持對方的努力，而不是投射對對方的期待，就像我的病痛是我自己累積來的，誰都不能替代我我承擔。我們就互相祝福吧，不管好或不好，只要純粹的祝福，各自加油就好。」

詹雅雯去年在台北小巨蛋開唱，邀來陳時中部長一起合唱，詹雅雯日前爆出罹患帕金森氏症，陳時中第一時間有親打電話，表達關心要親視，但因詹雅雯覺得陳時中部長防疫工作已非常忙碌，也是非常辛勞了，因此先婉拒，她感動：「感恩在心，有收到關懷，希望大家都要照顧好自己身體。」

(中時 )