HUAWEI（華為）繼新春開賣MateBook 14輕薄筆電後，今（25）日再推出三款穿戴音頻新品，包括HUAWEI FreeBuds 4i真無線藍牙降噪耳機、HUAWEI Sound 智慧音箱以及新一代HUAWEI Band 6智慧手環。

【HUAWEI FreeBuds 4i】

FreeBuds 4i外型小巧時尚，充電盒觸感順滑，耳機則使用流線型曲線和高拋光處理戴起來更亮眼，更符合人體工程學設計讓配戴穩定舒適。電池續航力可連續聆聽音樂10小時。支援快充讓你只需充電10分鐘就享受4小時的聆聽體驗。

HUAWEI FreeBuds 4i的感應器能夠主動檢測和降低周圍噪聲。雙麥克風系統採用狹窄風道設計，可有效降低室外風噪聲。獨有的波束賦形技術，結合AI降噪技術，即使在擁擠的環境下，也能更準確拾音，讓通話品質更清晰。且不必摘下耳機，只需長壓耳機切換到透傳模式，就可以聽周圍的聲音，輕鬆地與他人交流。

FreeBuds 4i採用10mm動態線圈和高分子複合隔膜呈現豐富的樂器聲、清晰人聲與有力低音，層次鮮明。低遅延特性，讓你玩手遊時遊戲畫面和音頻同步，為你帶來比賽競爭優勢。

只需打開充電盒，彈出提示，提示配對一次FreeBuds4i，從此以後，每次打開充電盒，耳機會自動連接設備。耳機均內建電容式感應器，可進行直觀的觸摸操控，並採用先進的演算法，可更精確地響應。播放音樂，打電話和減少外界噪音只需輕輕一點就可以輕鬆搞定。

【HUAWEI Sound】

HUAWEI Sound提供亮眼音頻體驗和沈浸式聆聽體驗，它是帝瓦雷先進的音響團隊為音響愛好者所量身定制而成。帝瓦雷定制低音喇叭爆發力十足。SAM技術加持，更降低聲源失真，帶來如現場親聆般的純淨音質。共有三個全頻喇叭，帶來激昂中高音。借助帝瓦雷的SPACETM環繞音效，您只需使用一個HUAWEI Sound就可以享受環繞音效，並沉浸在音樂中。

HUAWEI Sound的設計理念是盡可能的直觀。只需輕按NFC區域與手機立即連接，並把你的手放在上面就可以暫停播放。

【HUAWEI Band 6 】

採用1.47吋螢幕，窄邊框高螢幕占比，搭配時尚配色與人性化操作介面，操控便利，機身僅18g。支援跑步/游泳/腳踏車/健身/休閒/球類/極限運動等96種運動模式；6種運動模式自動偵測；支援游泳心率偵測。HUAWEI Band 6 續航力可支援全功能模式使用14天，充電5分鐘，便可使用一整天。

HUAWEI TruSeen 3.5 AI智能心率偵測，給你全天候的呵護，夜間睡眠時採用光偵測方式，不打擾用戶。深度優化硬體光路和演算法，多光源融合幫你隨時瞭解當下的身體狀況。腦力工作者、打鼾族群、高齡族群、高山環境缺氧族群，尤其需要時常監測血氧飽和度(SpO2)。也能全天追蹤你的日常活動，包含步數/卡路里/站立數次/中高強度運動時間，讓你的健康狀況一目了然。訊息提醒/天氣/鬧鐘，眾多貼心功能，幫助你便利生活。

HUAWEI TruSleep 2.0全程監測睡眠質量，實時心率監測，睡眠呼吸質量和大數據分析，為你的睡眠質量打分。結合AI技術，準確識別六大類典型睡眠問題，提供改善建議，幫助你提升睡眠質量。HUAWEI TruRelax技術全天候看護你的身心健康。提供呼吸訓練（透過APP使用）助你有效釋放壓力，讓生活更輕鬆愜意。

HUAWEI Band 6。（華為提供／黃慧雯台北傳真）

HUAWEI FreeBuds 4i 推出曜石黑、陶瓷白二款顏色，建議售價NTD 2,490，上市期間加贈原廠保護套，4月1日正式在台上市。HUAWEI Sound推出經典黑色，建議售價NTD 5,490，上市期間加贈原廠時尚禮包; HUAWEI Band 6則推出曜石黑、櫻語粉、赤茶橘（燦坤獨家）、青山黛（順發獨家）四款顏色，建議售價NTD 1,490，上市期間加贈原廠動感禮包；上述二款產品預計4月16日正式在台上市。

有興趣的消費者可在：（1）華為品牌店：台北三創、台中文心秀泰、台中中友、高雄夢時代、高雄新堀江；（2）燦坤/順發/全國電子/ PChome 24h購物/ momo購物網/ Yahoo購物中心/蝦皮購物等通路購買。

(科技)