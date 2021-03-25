女星何如芸與花蓮美侖飯店董事王敏錡爆婚變，兩人的離婚官司正在進行中，何另提起民事訴訟，指控王與緋聞對象何欣穎侵害她配偶權，向2人求償500萬元。王敏錡及何欣穎的律師今反擊，何如芸迄今未拿出具體事證，接受媒體採訪後再將新聞報導作為本案證據，根本是「先射箭再畫靶」。

何如芸提告指出，媒體曝光王敏錡至少連續3週固定接送何欣穎聚餐或打高爾夫，2人另於2013年至2020年間共同出國超過10次，王敏錡還贈送不動產等財物給何欣穎，已侵害她的配偶權。何如芸聲請調閱2人入出境、財產資料，傳喚同行出國友人證明2人互動，以及要求2人親自到庭說明。

王敏錡及何欣穎的律師今指出，本案迄今已開3次庭，何如芸卻未提出2人間贈與不動產的具體事證，僅憑她聲稱知情友人的一句話，就想聲請調閱財產資料等個資，實則「摸索證明」，是利用訴訟侵害被告的隱私權，盼法官不同意調閱。

何欣穎的律師還說，何如芸接受媒體採訪時，自己指稱照片中的何欣穎是飯局妹，提告本案時再拿媒體報導當作證據，主張飯局妹侵害她的配偶權，根本是「先射箭再畫靶」。

因何如芸親自到庭，法官詢問她有無話要說，但何如芸並未表示意見。庭末，法官諭知5月31日再開庭。

庭後，王敏錡及何欣穎的律師受訪澄清，何欣穎的不動產是與親戚間的正常買賣，根本不是王敏錡贈與，批評何如芸「先射箭再畫靶」的訴訟策略很荒唐，並質疑何如芸要求王敏錡、何欣穎親自到庭，目的是為了公審2人。

(中時 )