東元集團餐飲事業群旗下第一家由日本大阪引進的吃到飽品牌－「串家物語」，今年4月連假推出兒童用餐免錢吃到飽活動，自4／1(四)-4／5(一)訂位用餐可享未滿12歲孩童免費用餐優惠，店內所有DIY串炸、日式茶泡飯、各式甜點霜淇淋及大小朋友都愛的巧克力大噴泉通通任你吃到飽。

串家物語全台有3家分店，店內每個客桌上皆配置四方形安全油炸鍋，附有油炸蓋檔板讓賓客使用。食材部分提供海鮮、肉品、蔬菜、章魚燒及鯛魚燒等超過30種人氣食材，賓客可搭配日本進口醬料如甘口醬、柑橘酢及辛口醬等，體驗DIY樂趣幫炸物裹上獨家麵衣。飲品部分有20多種軟性飲料及三種酒精飲料供賓客無限暢飲，來台2年多廣受親子族群喜愛。

串家物語所使用的油品為健康低膽固醇的蔬菜油，在油品控管部分，嚴格內控監測油品的安全數值，定期檢測及更換新油，提供賓客最安全的餐飲環境。

串家物語表示，期間限定孩童免費活動注意事項：需先訂位成功後得享優惠。基於安全考量限一位大人配一位孩童。為了每位客人都有好的用餐品質，4／1(四)-4／5(一)活動期間：每日12：00-14：30以及17：30-19：00兩時段各限10組孩童免費訂位，其他時段則不限制。孩童資格為未滿12足歲(請出示孩童身分證或健保卡為準)。

(中時 )