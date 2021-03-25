1名男網友日前從自助餐阿姨得知，店內過幾天會賣「腿庫」，他後來到店裡沒看到腿庫，竟對著阿姨當眾喊「妳不是說有『脫褲』，怎麼沒看到」，讓在場人瞬間傻眼望向他，阿姨則害羞地說「是腿庫啦，歐白貢」，他則崩潰澄清講太快說錯了；許多網友開玩笑回應「脫褲是另外的價錢了」、「脫褲應該是晚上的主菜」。

該男網友在臉書「爆料公社」公開自己1段糗事，他平時買自助餐，時間一久與店員阿姨感情不錯，日前聽到對方說會滷腿庫當作便當主菜賣，阿姨知道他喜歡吃腿褲，因此要他過幾天留意；而他2天後到店內，因為沒看到腿庫，他立即大聲詢問阿姨「阿姨，妳不是說有『脫褲』，怎麼都沒有看到啦！」

原來該男網友一時口快，把「腿庫」說成「脫褲」，阿姨急忙澄清「我是嘎你貢腿庫，捨咪脫褲啦，歐白貢」。（圖／翻攝自臉書「爆料公社」）

原來該男網友一時口快，把「腿庫」說成「脫褲」；他當下說出口時，所以正在夾菜的客人全部停下動作，傻眼地看著他，連阿姨也是愣了好幾秒才說「我是嘎你貢腿庫，捨咪脫褲啦，歐白貢（台語：我是跟你說腿庫，什麼脫褲，亂說）」，他之後也會意過來說錯話，急忙澄清「我說太快啦！我是說腿庫啦！歹勢啦」。

許多網友則搞笑留言說，「脫褲是另外的價錢了」、「你心裡早就不想努力了」、「來南部鄉下住個3年，保證台語嚇嚇叫」、「阿姨說晚上再來啦」、「老闆不在時阿姨才會脫褲給你看，但也不能當眾說啊」、「阿姨是不是後來偷偷跟你說脫褲是晚上的主菜啦」。

(中時新聞網)