新聞主播總給人端莊、漂亮又知性的印象,任職中視的陳靜宜就相當符合,長相甜美標緻,坐上播報台又能展現大將之風,深受許多觀眾喜愛。近日,她忽然PO出火辣的比基尼照片,解放套裝內的好身材,讓網友看了狂噴鼻血,大呼:「靜宜超級美超級辣!」

陳靜宜日前在臉書粉絲專頁有感而發寫道:「人生的路起起伏伏,當你以為選到了平坦的康莊大道,走著走著,卻還是會遇到斑駁木棧道,步步驚心。」並附上一句激勵自己的英文句子「if you get tired learn to rest not quit.」意旨如果你累了,學會休息而不是放棄。由於前陣子全台襲捲「鮭魚之亂」,陳靜宜打趣地說:「但我只想當一隻鮭魚」、「對!我們就是草莓鮭魚世代!」

隨文PO出的照片中,陳靜宜化上粉嫩系的彩妝,難得脫掉俐落的套裝,穿上綠色的比基尼,露出雪白的雙峰及深邃事業線,惹火的好身材驚艷眾多網友,紛紛留言讚嘆:「不止專業,還有性感飽滿」、「身材很好的鮭魚」、「網友的眼睛被你療癒了」、「這張太逼人了」等。

陳靜宜除了有新聞播報的專業,私下還彈得一手好琴,她曾透露日常的工作非常重視速度與效率,必須時時刻刻上緊發條、快速吸收大量資訊,所以下班後的步調會刻意調得極慢,平常也喜歡閱讀、旅行和看電影排解工作壓力、放鬆心情。

(中時新聞網)