新聞主播總給人端莊、漂亮又知性的印象，任職中視的陳靜宜就相當符合，長相甜美標緻，坐上播報台又能展現大將之風，深受許多觀眾喜愛。近日，她忽然PO出火辣的比基尼照片，解放套裝內的好身材，讓網友看了狂噴鼻血，大呼：「靜宜超級美超級辣！」

陳靜宜日前在臉書粉絲專頁有感而發寫道：「人生的路起起伏伏，當你以為選到了平坦的康莊大道，走著走著，卻還是會遇到斑駁木棧道，步步驚心。」並附上一句激勵自己的英文句子「if you get tired learn to rest not quit.」意旨如果你累了，學會休息而不是放棄。由於前陣子全台襲捲「鮭魚之亂」，陳靜宜打趣地說：「但我只想當一隻鮭魚」、「對！我們就是草莓鮭魚世代！」

隨文PO出的照片中，陳靜宜化上粉嫩系的彩妝，難得脫掉俐落的套裝，穿上綠色的比基尼，露出雪白的雙峰及深邃事業線，惹火的好身材驚艷眾多網友，紛紛留言讚嘆：「不止專業，還有性感飽滿」、「身材很好的鮭魚」、「網友的眼睛被你療癒了」、「這張太逼人了」等。

陳靜宜除了有新聞播報的專業，私下還彈得一手好琴，她曾透露日常的工作非常重視速度與效率，必須時時刻刻上緊發條、快速吸收大量資訊，所以下班後的步調會刻意調得極慢，平常也喜歡閱讀、旅行和看電影排解工作壓力、放鬆心情。

(中時新聞網)