後疫情時代來臨，雄獅集團具體實現「降實提虛」策略，加強消費者線上的服務體驗，新的玩樂品牌「隨遊SUIYO」進攻年輕市場，第二波活動「陰晴隨你遊」，上架了將近上百種商品，以「春雨」、「花遊」、「宅度假」及「迎夏」四大主題暢遊，不管是陰雨天、大晴天，多樣玩樂商品、行程玩法，提供消費者任選、隨訂、隨查、隨找、隨遊，更有武陵、雪霸、清境農場等熱門旅遊目的地搶購行程周周搶、好康天天抽來迎接這個春天！

此次春遊活動，「隨遊SUIYO」特別精選了森林療癒系商品，包含近期最夯的熱門旅遊目的地「武陵農場」、「雪霸農場」、「清境農場」等遊程，自3／19（五）至4／30（五）起每周五早上11：00準時開放搶購，首波搶購開跑後反應熱烈，三分鐘內即搶購一空。而三月至四月期間，將是武陵農場紫藤花大爆發的季節，紫藤花從藤架上往下盛開，滿開時就像紫色瀑布，當您置身其中彷彿如夢境一般美麗，天天出發不用等！除了50元搶購活動外，3／30（二）起更能天天抽好康，獎品包括數位相機、95折專屬優惠券、樂園門票等，再搭配四大主題行程，讓你隨抽隨用、隨買隨遊。

春天悄悄來臨，天氣雖漸漸回暖，還有點陰晴不定，「隨遊SUIYO—陰晴隨你遊」推出了四大陰晴玩樂推薦，「花遊」方案推薦在春暖花開之際，搭車出門賞花遊玩或到網紅咖啡廳拍照打卡的系列遊程，以及賞花票券等，就能購買薰衣草森林入園券。另外，前往新北伊薩卡花園，品嘗花園主廚大餐，還能DIY製作開運香氛蠟燭，「隨遊SUIYO」取得市場最優惠價格。

春雨綿綿時，「春雨」雨備方案推薦可以到室內觀賞展覽、到花藝學校親手客製化屬於自己的質感手工小物—永生花與羊毛氈，或是參加手作烘焙DIY課程，自由作烘焙課程體驗，；「宅遊」方案推出自由行宅度假首選，因應天氣說變就變，晴天出門說雨就雨，高鐵自主遊讓消費者能夠自主選擇飯店與高鐵出發時間，就能搭配早鳥高鐵票從桃園到台北，入住福容大飯店，宅在飯店享受美好時刻，在有限的空間玩好玩滿，不出國也能有度假感。

而在夏日來臨之前，「迎夏」方案也提供旅客夏日吸睛的事前準備，包含運動健身、雕塑美體、瘦身保養等等。北部超人氣推薦三貂嶺玩生活，水上瑜珈＆最夯SUP體驗，在SUP板上面跟著瑜珈老師做瑜珈，「隨遊SUIYO」取得市場最優惠價格，讓消費者在夏日來臨前預做準備，美美迎接夏天放肆玩！

(中時 )