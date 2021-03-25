台東空軍2架F5E戰機在屏東旭海上空擦撞失事，飛官1殉職1失蹤，失蹤的潘穎諄上尉小孩剛滿月，替孩子接生的郭成興醫生25日發文表示，潘妻每次產檢，潘穎諄都有來，陽剛的外表不時展見體貼溫柔的一面，最後寫下「願您平安歸來」，讓許多網友紅了眼眶。

台東基督教醫院婦產科醫師郭成興25日凌晨在臉書分享空軍文章，並發文表示「我常問飛官開戰鬥機在天空是什麼感覺，曾經有人給我這個答案：『捍衛領空保家衛國然後回家抱老婆小孩』。

郭成興寫道：「台東人不習慣沒有F5戰機的天空，許多志航寶寶都在東基出生。失蹤的潘穎諄飛官每次產檢都有來，陽剛的外表又不時展現體貼溫柔的一面，記得出開刀房向您恭喜的時候您開懷的笑容，願您平安歸來」。

貼文一出，讓不少網友紅著眼眶寫下回應「出生入死的偉大，願一切平安」、「看了好難過，希望平安」，更有多名網友不捨喊話「希望有奇蹟，相信一切都會平安」，全台齊心替潘穎諄集氣加油。

(中時 )