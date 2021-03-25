59歲天王劉德華出道多年外貌幾乎沒太大變化，不僅臉上沒歲月痕跡，身材也保養得宜，日前他在「抖音」開設個人第一個社交帳號，短短2個月，就有超過5700萬粉絲追蹤，近日，他公開頭髮造型的過程，讓不少網友都大開眼界，驚呼男神真的都不會老。

劉德華出道以來髮型幾乎沒太大變化，近日他在抖音分享燙髮過程，坦言：「很久沒有燙髮，為了電影需要，弄得頭上一捲一捲的，緊張！」不過更讓網友驚奇的是，男神的髮質超健康，也沒有任何稀疏掉髮，頭髮依然濃密，頭皮狀態看上去比年輕人都還好，讓人忍不住驚嘆他連頭髮都不會老。

劉德華頭髮超健康。(圖／翻攝自抖音)

其實，劉德華不僅對工作展現毅力與敬業，對自己要求嚴格的他，連內在修養至外表形象等方面，都要做到最好，他曾透露不老祕訣，除了飲食清淡外，每天要喝10幾杯黑咖啡，「睡前喝咖啡反而更能催眠我，睡得特別好！」不過她也提醒要視個人身體狀況調整。

他也說過自己從不喝「冷飲」，就算拍戲很熱，還是只喝熱飲，因為熱飲有助於血液循環，不容易老。而他之前在酒店隔離時，曾曬過超近距離自拍，臉上完全沒有歲月痕跡，皮膚依舊相當光滑，保養得宜，讓粉絲都讚嘆「完全看不出來要60歲啊」。

(中時新聞網)