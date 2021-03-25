歷年分區供水執行情形。（圖／翻攝自賈新興臉書）

經濟部旱災中央災害應變中心昨也開會決議4月6日起台中、苗栗啟動「供5停2」節水措施，而水情緊張的新竹地區，上波降雨的雨量也只夠用1天左右。對此，天氣風險公司總監賈新興則表示，四月降水不樂觀，初步來看梅雨季仍以少雨的機率略高，但仍須持續關注；不過，以這次降雨的狀況而言，感覺會比2015年和2004年還更嚴峻。

賈新興今（25日）在臉書發文分享，昨（24日）中央抗旱會議已決議4月6日台中和苗栗進入紅燈的「供五停二」節水措施。不過，從短期氣候的預測顯示，他對於四月的降雨看法很不樂觀，至於梅雨季的降雨，他初步認為仍以少雨的機率略高，但這部分須持續關注。

賈新興表示，從4週的預測顯示，到清明連假前少雨的機率極高；而清明期間的狀況就得滾動更新，初步至4月12日整體的降雨條件不利。在會議中他提到，以這次降雨的狀況而言，會比2015年和2004年的狀況更加嚴峻。

各地供水情勢及節水措施。（圖／翻攝自賈新興臉書）

賈新興指出，他自2002年起參雨無數次「抗旱會議」，認識許多仍在崗位上的抗和老同學，大家年齡都長了，但熱情依舊，抗旱是場持久耐力戰，需要全民一起來。此外，台灣特殊的地理環境，中央山脈的地形讓台灣有豐沛的雨量，但因河川短及區域雨量的差異，讓這場仗更硬；而地球發燒更讓水資源成為全球重大的議題，也讓抗旱更常態化。

賈新興提到，面對現在及未來的硬仗要打，「這不是灰天鵝，而是一隻大犀牛」，如何涵養台灣這塊土地的水資源，是未來的關鍵。

(中時新聞網)