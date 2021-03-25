教育部國教署近年大力推動「新住民子女國際交流」，鼓勵學校安排新住民子女透過互訪活動，促進校際文化交流。但受到疫情影響，教育部鼓勵參與學校轉為視訊交流，透過語文強化課程、東南亞文化等議題討論，維持國際交流效益，進而紮根培育國際人才。

新住民家庭由不同文化族群的父母組成，擁有雙語、多元文化等背景，若其子女能承襲父母語言、文化優勢，將成為具備國際移動競爭力的人才。

教育部國教署推動「新住民子女國際交流活動」自106年起實施至今獲得多校響應，109年因受疫情影響，教育部鼓勵學校與東南亞國家改採視訊交流，以達拓展學生國際視野及接軌世界的機會。

以國立員林高中為例，該校與印尼NSA（星辰高校）進行雙邊視訊交流，配合時事互相分享防疫措施，印尼同學說明在家上課期間如何與同學互動，員林高中學生則介紹學校的防疫措施、運動會的準備，甚至台灣獨有的媽祖進香遶境等活動如何在疫情期間繼續進行，彼此加油打氣及維繫友好的情誼。

國立澎湖高級海事水產職業學校於109學年第1學期與越南塔爾曼高中及裴氏春高中進行視訊交流，除以對方國家語言進行自我介紹，交流過程中學生更以越語、英語及中文進行雙邊歷史文化及地理環境、兩校特色及所屬區域人文環境的介紹及討論等活動，雙方學生更是期許未來能互訪交流延續情誼。

教育部國教署表示，學校運用視訊進行多元創意的新型態國際交流，未來疫情趨緩再結合出國互訪，透過不斷溝通及了解彼此需求，增加學生國際視野、提升外語溝通能力及建立國際人脈，並進一步吸引外國學生來台就讀。

(中時 )