南韓29歲知名女星NANA(林珍兒)，以甜美臉蛋與一雙大長腿聞名。近日NANA除了為新戲《Oh！珠仁君》站台外，也在個人IG上曬出多張火辣穿搭照，吸引網友的目光。

由NANA與李民基、姜敏赫所主演的全新電視劇《Oh！珠仁君》，於昨日(3/24)正式開播，當天下午三人便一同出席開播記者會為新戲宣傳。只見NANA以一襲充滿春天氣息的平口花卉洋裝優雅現身會場，立馬成為全場矚目的焦點，NANA在個人IG上也曬出昨日的造型，秀出性感裸背與凹凸有致的身材，引起網友一片好評。

事實上，NANA在活動前晚，便已在個人IG上曬出另一套私服穿搭引起網友熱議，前晚出門運動的她，身穿螢光色運動外套及黑色單車褲，並以紅色側背包點綴，整體造型看起來休閒又帥氣，她還不忘以邪惡視角秀出一雙筆直長腿及翹臀曲線，吸引超過7萬人按讚。

NANA過去曾以女團After School的身分出道，因神似混血的精緻五官，與171cm的高䠷身材，受到大批粉絲的喜愛，還曾兩度獲得「全球百大美女」的第一名寶座。轉戰戲劇圈後，更以精湛又自然的演技擄獲觀眾的心，加上高超的衣服品味，使她成為新一代的時尚寵兒。

(中時新聞網)