大陸商務部有關負責人在今(25日)天的例行國務院新聞發布會上表示，中國已經率先核准了區域全面經濟夥伴協定，也就是RCEP。目前，RCEP實施技術準備正在有序推進，中方已經充分做好準備在協定生效時將全面履行協定義務。

據指出，商務部會同相關部門梳理了RCEP中涉及的701條約束性義務，包括關稅減讓、海關程序簡化、服務貿易開放措施、投資負面清單承諾等廣泛領域，目前已有613條可以立即實施，占全部的87％，其餘13％的條目也將在實施前準備到位。

大陸財政部會同相關部門，已完成中方內部關稅承諾表轉換工作，海關總署開始起草RCEP原產地實施管理辦法，將按照6個月的要求完成國內實施各項技術準備，配合對外磋商工作同步開展，保障協定生效即可實施。

據瞭解，目前，除中國外，泰國也完成了RCEP核准，RCEP所有成員均表示，將爭取在今年年底前完成核准程序，目標是推動協定在2022年1月1日生效。

(旺報 )