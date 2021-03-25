大聯盟投手常會有在手上「抹油」達成更好控制球的行為，這做法是不能說的秘密，不過大聯盟近期決定要採用科技化方式抓作弊，主要用「Statcast系統」監控球的轉速是否有異狀，假如違規，球員會接受處罰。

根據《紐約郵報》報導，過去投手會有在手上抹松焦油等物質，讓手與球之間產生更多黏性、摩擦力，這可幫助他們所投出的球轉速增加，但因為會這樣做的人太多了，即使發現對手有用松焦油也不敢提出挑戰，因為自家投手可能也這麼做，且有些打者也不排斥投手抹油，因為在天氣冷時投手抹油能增加控球能力，避免自己被觸身球打到。

大聯盟在近日向各隊寄發備忘錄，要杜絕任何涉嫌作弊的物質出現在球場上，「Statcast系統」會追蹤每顆球的速度、轉速和移動方向是否異常，並與其選手的生涯、此戰數據做比較，假如某一局數據有異，那大聯盟可能就會介入調查。

《紐約郵報》進一步表示，除了使用「Statcast系統」以外，還要利用球場內的監視器以避免球隊利用電子設備作弊，其範圍可能包含板凳區、休息室、走道等處，備忘錄說大聯盟可以針對球員違規行為進行處罰，且不論在比賽期間或之後發現，只要有證據就會開罰。

大聯盟表示處罰行為主要是產生威懾作用，處罰也許不會太嚴重，但希望從小聯盟開始杜絕這樣的惡習，工作人員提供有作弊嫌疑的物質或是作弊技術，也會受到懲處。

這樣的改革主要源自於大聯盟發現近15年來全壘打、三振、保送的數據都在不斷上升，有黏性的物質的確增加球的轉速，但也間接增加三振與保送數據，大聯盟打者可有限制的使用松焦油，使用後也可能導致增加全壘打數。

(中時 )