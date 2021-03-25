25日日股，市場調節手中科技類股，改承接部分低價景氣循環族群。日經225指數早盤收28,709.27點，上漲303.75點，漲幅1.07%。東證股價指數早盤暫收1,954.15點，上漲25.57點，漲幅1.33%。

IwaiCosmo證券表示，由於24日有許多經濟成長利空消息，使得相關類股遭到調節。不過，現在早盤看來，市場又有重補回跡象。

東證指數中，銀行股領漲，三菱日聯金融漲2.13％，三井住友金融漲2.53％，瑞穗金融也漲2.41％。

豐田汽車漲0.43％，因24日宣布，將與五十鈴汽車重新策略聯盟，合作貨車車聯網，以及電池技術發展。至於豐田的卡車事業群日野汽車，也被納入合作計畫中。

不過，25日早盤中，五十鈴卻跌1.01％，日野更是大跌6.59％，是日經早盤表現最差的。

遭隔夜那斯達克重挫拖累，日本同業也走弱，愛德萬測試跌2.78％，東京威力科創跌2.76％。至於旗下投資多所科技公司的軟銀集團，也跌3.14％。

在東證核心30中，漲幅最大的股票是發那科漲2.88％，其次是日立漲2.62％。

日經指數漲幅最大的，三井金屬礦業漲4.99％，其次是柯尼卡美能達漲4.45％，青空銀行也漲4.35％。

(時報資訊)