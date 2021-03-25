全球半導體晶片大缺貨對汽車產業造成的衝擊持續延燒，美國最大汽車製造商通用汽車（General Motors Co）周三宣布擴大北美地區的減產計畫。

通用汽車宣布，其位於密蘇里州溫茲維爾市（Wentzville）的組裝廠將從3月29日下周一起停工到4月12日。通用位於密西根州蘭辛市（Lansing）的工廠停工時間則延長兩周；該廠自3月15日起一直處於閒置狀態。

通用汽車發言人David Barnas表示，此舉已反映在通用先前的預測中，即該公司今年獲利可能因此減少多達20億美元。

通用汽車未透露工廠停工將損失多少汽車產量，但表示將在今年晚些時候盡可能彌補產量損失。

受到通用減產影響的車型包括中型皮卡、密蘇里州廠的Chevrolet Colorado與GMC Canyon，以及密西根州廠的Cadillac CT4、CT5與Chevy Camaro。

此外，通用宣布自2月8日起就閒置的墨西哥廠，將自4月5日當周起，以兩班制的方式復工。

此外，福特汽車也於周三表示，由於晶片短缺，本周將減少密蘇里州堪薩斯廠的Transit貨車產量。但該廠的旗艦型F-150皮卡車生產不受影響。

日本瑞薩電子的晶片廠發生大火，使全球車用晶片短缺問題進一步惡化。日本本田汽車周二宣布，因晶片短缺等供應鏈問題，本田將進一步削減北美地區的產量。

消息人士透露，受車用晶片短缺影響，南韓現代汽車自4月起產能將受到影響。

通用發言人Barnas表示，通用正在評估瑞薩工廠發生火災的影響。福特也還在評估影響，而Stellantis與馬自達則表示營運尚未受到衝擊。德國車用零組件大廠Continental也表示正在評估這場火災的影響，並強調每天都與瑞薩聯繫。

(時報資訊)